Впервые в истории администрацию Ватикана возглавила женщина

15 февраля Папа Франциск назначил президентом Губернаторства Града Ватикан и президентом Папской комиссии по Государству Граду Ватикан сестру Раффаеллу Петрини, сообщает Vatican News.

Монахиня из Конгрегации сестер-францисканок Евхаристии займет новую должность, на которую прежде назначались исключительно иерархи, 1 марта. С 13 июля 2022 года она была генеральным секретарем Губернаторства.

Сувереном Ватикана является Папа Римский, в то время как президент Губернаторства возглавляет органы управления. В Основном законе города-государства должность президента Губернаторства сопровождается титулом «кардинал»: таким образом, нынешнее назначение стало беспрецедентным.

Свои полномочия Губернаторство Града Ватикан осуществляет в том, что касается безопасности, общественного порядка, инфраструктур, технических служб, медицинского обслуживания, экономической деятельности на территории Ватикана и в экстерриториальных зонах. Губернаторству непосредственно подчиняются Музеи Ватикана.