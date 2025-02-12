Коллегия кардиналов: Папа продлил срок полномочий декана и вице-декана

Папа Римский Франциск продлил действие полномочий декана Коллегии кардиналов Джованни Баттисты Ре и вице-декана коллегии Леонардо Сандри. Об этом сообщает «Благовест-инфо».

Кардиналу Ре 91 год, кардиналу Сандри – 81. Оба прелата были избраны на должности в коллегии сроком на 5 лет – их полномочия истекли в январе. 6 февраля в Ватикане объявили, что Папа «продлил утверждение» избрания обоих кардиналов на их должности, но на какой именно срок, не сообщается.

Декан Коллегии кардиналов носит титул епископ Остии, который добавляется к его уже имеющемуся титулу. Декан и вице-декан обязаны постоянно проживать в Риме.

После смерти Папы Римского именно декан кардинальской коллегии возглавляет заупокойное богослужение по понтифику, отмечает Catholic Culture. Другая обязанность декана – сообщить о смерти Папы главам государств мира.

Другая важная обязанность декана Коллегии кардиналов – созыв конклава и руководство избранием нового понтифика. Однако, поскольку только не достигшие 80-летия кардиналы могут участвовать в конклаве, кардинал Ре не сможет исполнять эту роль (а кардинал Сандри – заменять его). По правилам Католической Церкви, в таких случаях конклавом руководит старейший по служению из кардиналов-епископов, не достигший 80-летия – на данный момент это кардинал Пьетро Паролин, возглавляющий Государственный секретариат Святейшего Престола.

Кардиналы-епископы – высший ранг членов Коллегии кардиналов, именно они избирают на пятилетний срок своего декана. 6 февраля также было объявлено о возведении кардинала Роберта Фрэнсиса Прево в ранг кардинала-епископа Альбано. Прелат, возглавляющий Дикастерию по делам епископов, стал 14-м кардиналом-епископом.