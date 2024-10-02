Покаянное богослужение в Ватикане. Папа: мы – просители милости Божьей (+ ФОТО)

Вечером 1 октября Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра покаянное богослужение, которое ознаменовало завершение двухдневных духовных упражнений накануне Второй сессии XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов. Сообщает русская служба Vatican News.

Во время богослужения прозвучали свидетельства людей, пострадавших от насилия, войн и оскорблений достоинства: это стало ключевым элементом церемонии, посвящённой осознанию грехов и поиску прощения у Бога и у тех, кого эти грехи затронули.

В своём размышлении Святейший Отец подчеркнул, что в своей основе Церковь строится на взаимоотношениях, и только через исцеление нездоровых связей она может стать по-настоящему синодальной. Кроме того, Церковь не сможет быть убедительной в благовестии, если не признает свои ошибки и не будет стремиться исцелить нанесённые грехами раны.

Во время покаянного богослужения семь кардиналов принесли покаяние от имени всей Церкви за грехи против мира, природы, достоинства коренных народов, женщин и неимущих, за насилие и злоупотребления в отношении несовершеннолетних, за использование доктрины в качестве «камня» для осуждения других. По словам Папы, – автора этих воззваний о прощении, – очень важно называть грехи своими именами; нередко Церковь уподобляется фарисею из притчи Иисуса, занимая всё пространство своими словами, суждениями, титулами и помня лишь о своих заслугах.

Епископ Рима призвал участников Синода к покаянию и очищению от гордыни и лицемерия, отметив, что это богослужение является возможностью восстановить доверие к Церкви, израненное ошибками и грехами. Обращаясь к молодёжи, Святейший Отец попросил прощения за то, что иногда Церковь не была достойным свидетелем веры.

Завершая покаянное бдение, Папа вознёс молитвы о прощении грехов и призвал к искреннему покаянию ради подлинного обращения. После этого он пригласил всех присутствующих обменяться знаком мира и передал копии Евангелия молодым людям, поручая им нести Благую весть будущим поколениям.