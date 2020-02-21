Поездка в Бари – шанс Папы Франциска помочь спасению христиан на Ближнем Востоке

>Мы приводим перевод статьи из французского издания Crux, появившийся на портале Благовест-инфо:

Во времена Римской Империи весь средиземноморский регион назывался Mare Nostrum – «Наше море». Разумеется, это название подчеркивало имперское господство, но в нем отражена и другая идея – что народы Средиземноморья объединяет общая география, общая судьба. Именно эта идея в ближайшее воскресенье приведет Папу Франциска в приморский итальянский город Бари, где завершится Ассамблея более 50 католических епископов из 19 средиземноморских стран, проходящая 19-23 февраля и организованная могущественной епископской конференцией Италии. К слову говоря, можно утверждать, что две самые могущественные католические силы в Европе – это немецкая и итальянская епископские конференции. Они обе в своих странах финансируются за счет церковного налога, что позволяет им содержать гигантские инфраструктуры и устраивать международные саммиты. Название мероприятия звучит иронично: «Средиземноморье: граница мира». Иронично, конечно же, потому что ситуацию в регионе мирной никак не назовешь – тут и продолжающийся кризис с мигрантами и беженцами, и конфликты, вызванные исламским радикализмом на Ближнем Востоке – тоже части средиземноморского региона. Так что название встречи лучше воспринимать не как констатацию факта, а как увещевание и сердечный призыв.

В воскресенье Папа Франциск обратится к участникам встречи, со многими из которых он хорошо знаком. Также запланирован визит в базилику Св. Николая, где Папа помолится перед мощами Святого и посетит местную общину доминиканцев. Он также совершит мессу под открытым небом в центре Бари. Посещение базилики добавит однодневной поездке очевидный экуменический контекст: Бари – популярное место паломничества православных христиан, особенно русских, у которых святой Николай особо почитаем. Два года назад, после встречи Франциска с Патриархом Кириллом в Гаване, частица мощей Святого была отправлена из Бари в Москву по личной просьбе Папы – мощи покинули Италию впервые за тысячелетие. В 2018 году Франциск использовал Бари как место встречи с Патриархами Ближнего Востока – православными и католическими, «в надежде, что искусство встречи одержит верх над стратегиями конфликта».

Центральной темой встречи 23 февраля будет миграция, что очевидно. В последние годы Средиземное море называют «кладбищем Европы» – тысячи мигрантов и беженцев гибнут, пытаясь добраться до европейских берегов на переполненных до отказа лодках. Средиземное море – сцена, на которой сегодня разыгрываются самые жестокие человеческие драмы, и несомненно, что Папа, объявивший судьбу мигрантов и беженцев краеугольным камнем своей программы, использует саммит в Бари, чтобы снова поднять эту тему. Другие темы в официальной программе – евангелизация молодежи, безработица, культурный обмен и миротворчество – достойные сферы, в которых скоординированное действие католиков региона может принести важные изменения.

Но есть еще один вопрос, пусть и не включенный напрямую в повестку дня. Было бы очень странно, если бы католические епископы региона собрались вместе и не обсудили бы его – вопрос выживания христианства в некоторых частях Средиземноморья, особенно – на Ближнем Востоке. Хорошо известно, что в последние десятилетия христианство на Ближнем Востоке переживает тяжелые времена. Ситуация значительно ухудшилась после появления на арене «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и связанного с ним джихадистского экстремизма. Самый ужасающий пример – Ирак: до вторжения США и союзников в 2003 году христианское население страны составляло около полутора миллиона человек, тогда как по сегодняшним оценкам там осталось приблизительно 250 000 христиан, и многие опасаются, что Ирак может скоро стать зоной, свободной от христианства. Единственная причина, почему этого до сих пор не случилось – возможностей уехать из страны всё меньше, особенно в условиях общего кризиса с беженцами. Когда два года назад я побывал в Католическом университете Эрбиля на севере Ирака, несколько молодых католиков сказали мне, что не хотят уезжать по единственной причине – трудно получить визу и не хочется тратить два года жизни на ожидание в лагере для беженцев. «Если бы Европа и Америка открыли двери, уже завтра тут не осталось бы ни одного христианина», – мрачно оценил ситуацию один католический священник с Ниневийской равнины.

Ситуация в других частях Ближнего Востока не столь остра, однако тенденции везде очень тревожные. Отсутствие чувства безопасности, политический хаос, экономическая стагнация и откровенные гонения создают токсичную атмосферу для всех жителей, но особенно – для христиан. Не совсем понятно, что Католические Церкви региона, а почти везде это – крошечные меньшинства, могут сделать, чтобы изменить ситуацию, однако Ассамблея в Бари могла бы определить, каковы нужды ближневосточных христиан и что весь остальной католический мир может сделать, чтобы им помочь. Если этот разговор в Бари состоится, будет даже не так важно, куда еще Папа Франциск поедет в 2020 году – этот короткий визит может стать его главной поездкой этого года.