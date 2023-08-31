Подробности встречи Папы Франциска с собратьями-иезуитами в Португалии

Стали известны подробности встречи Папы Франциска с португальскими иезуитами, которая состоялась 5 августа, в ходе апостольской поездки Святейшего Отца. Содержание беседы Папы с местными собратьями по ордену обнародовал главный редактор журнала La Civilta’ Cattolica отец Антонио Спадаро. Передает русская служба Vatican News.

Монашеская провинция иезуитов в Португалии – одна из старейших, и Общество Иисуса выдворялось из страны трижды, но всякий раз возвращалось, отметил в начале встречи местный настоятель общины отец Мигель Алмеида. Служение иезуитов здесь часто неформально, состоит из малых дел, но оно всегда осуществляется «бок о бок с людьми». Всего местная община насчитывает около 130 человек, из них 40 проходят период подготовки. Настоятель сказал, что не так давно община переживала период кризиса из-за «напряженных взаимоотношений» между некоторыми ее членами, и попросил Папу об особой молитве в это время, когда португальские иезуиты проходят путь примирения и прощения, «и это непросто, ведь все мы люди», добавил настоятель.

Папа Франциск поблагодарил собратьев за искренность, за то, что они не умалчивают о проблемах, и попросил задавать ему вопросы, «не опасаясь быть неосторожными».

Один из братьев, который провел год в США, поделился Папой наблюдением: ему приходилось там часто встречать католиков, в том числе епископов, критикующих Папу. Многие обвиняют также иезуитов, ведь их нередко считают своеобразным «критическим ресурсом Папы», обвиняют в том, что они больше не исполняют эту роль. Людям хотелось бы, чтобы иезуиты критиковали Папу открыто. Брат спросил Папу, чувствует ли он эту нехватку в критике со стороны иезуитов.

Папа констатировал «непростую» ситуацию в Церкви в США: «Там имеет место реакционная привычка, очень сильная, организованная, определяющая принадлежность, в том числе и эмоционально. Этим людям я хотел бы напомнить, что пятиться назад бесполезно, нужно понять, что существует законная эволюция в понимании вопросов веры и морали, при условии, что соблюдаются три критерия… ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetatе… Иными словами, вероучение тоже идет вперед, консолидируется со временем, расширяется и консолидируется, становясь тверже». Папа привел некоторые примеры: сегодня обладание ядерным оружием – это грех, так же, как и смертная казнь, — хотя прежде это было не так; предшественники Папы Франциска относились с терпимостью и к рабству, но сегодня дела обстоят иначе, и нет смысла «пятиться назад».

Один иезуит, сказав, что Франциск – это Папа его мечты, спросил, о чем он мечтает для Церкви будущего. Папа ответил, что он мечтает о Церкви, открытой Святому Духу для распознавания, а не функционализма, и подчеркнул важность молитвы.

Отвечая на вопросы о «беспорядочных привязанностях», Святейший Отец в особенности предостерег иезуитов от клерикализма и обмирщения, и главной подмогой в этом должно быть ежедневное испытание совести.

Один из иезуитов, работающий с университетской молодежью, рассказал, что ему приходится иметь дело с гомосексуалистами, верующими, активно занятыми в церковной общине, но не видящими в учении о целомудрии личного призвания, воспринимая его как нечто навязанное. Каким должно быть душепопечение об этих людях? Могут ли они в своих отношениях открыться настоящей христианской любви?

Призыв Господа обращен ко всем людям, и пастырское сопровождение должно помочь им занять свое место зрелым образом: это относится ко всем без исключения, ответил Папа. «Не следует быть поверхностными или наивными, налагая на людей вещи или поведение, для которых они еще не созрели или на которые не способны. Чтобы духовно и пастырски сопровождать, необходима большая чуткость и креативность», — пояснил Папа и затем обратил внимание на то, что, пристально следя за «шестой заповедью», многие забывают о других заповедях, не придавая большого веса грехам против собственных работников, лжи, мошенничеству. Папа упомянул также о римских монахинях, помогающих людям с транссексуальностью: их подопечные приходили к нему на аудиенцию и были очень тронуты этим. С тех пор Папа ведет с ними переписку. «Я понимаю, что эти люди чувствуют себя отверженными, и это по-настоящему тяжело», — сказал Святейший Отец.

Собеседники Папы заметили, что он часто просит других о молитве, и попросили поделиться своими переживаниями и, с другой стороны, радостями этого периода. Папа ответил, что сейчас его особенно радует подготовка к Синоду, хотя и в ней не обходится без проблем. А самое большое беспокойство у Папы вызывают войны. «Начиная со Второй мировой войны войны в мире не прекращались, и сегодня мы видим, что происходит. Больше нечего добавить», — сказал Папа.

Последний вопрос Папе задал его тезка Франсишку. По его словам, Папа Франциск изменил жизнь Португалии и всего христианского мира, и теперь предстоит собирать урожай Всемирного дня молодежи в Лиссабоне. Что нужно делать иезуитам, чтобы помочь собрать эти плоды?

«Вы должны улавливать беспокойство молодежи и помочь его развивать, так чтобы это беспокойство не превратилось в воспоминание прошлого, — ответил Папа Франциск. – Каждый из молодых людей считает себя особенным, и эту особенность нужно беречь. Теперь ваша очередь сопровождать их, чтобы она сохранилась и выросла. Наступил момент забросить сети, в евангельском смысле этого слова», — завершил беседу с иезуитами Папа Франциск.