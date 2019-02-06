Подозреваемый в причастности к взрывам на Филиппинах сдался властям

Подозреваемый в причастности к взрывам в католической церкви на Филиппинах и еще четверо предполагаемых членов террористической организации «Абу-Сайяф» сдались властям, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Straits Times и на представителей сил безопасности.

Утром 27 января взрывы прогремели около церкви в провинции Сулу на острове Холо. Одно взрывное устройство сработало у входа в церковь, второе — внутри. По данным полиции, в результате трагедии погибли 20 человек (пять военнослужащих и 15 гражданских лиц), а число раненых составило 111 человек. Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку.

Как сообщил глава национальной полиции генерал Оскар Албайалде, пять человек сдались властям в выходные. По мнению полиции, один из них, Камма Паэ, состоял в сговоре с супружеской парой из Индонезии, которые, предположительно, устроили взрывы в церкви. Албайалде добавил, что атака планировалась «почти год». По его словам, правоохранительные органы продолжают поиск еще 14 подозреваемых.

Ранее филиппинские вооруженные силы нанесли авиаудары по боевикам террористической организации «Абу-Сайяф» и провели наземное наступление после того, как президент страны Родриго Дутерте объявил полномасштабную войну против террористов на фоне недавних взрывов. Во время выступления Дутерте приказал вооруженным силам страны «уничтожить» террористическую группировку, которую власти считают ответственной за взрывы.