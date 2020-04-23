По случаю именин Папа отправил аппараты ИВЛ в Румынию, Испанию и Италию

23 апреля, в день литургической памяти святого Георгия (в России память этого святого празднуют 6 мая – СКГ), Папа Франциск – Хорхе (Георгий) Марио Бергольо – отмечает именины: по этому случаю он отправил аппараты ИВЛ последнего поколения, защитные маски, очки и комбинезоны для медперсонала, в Румынию, Испанию и Италию. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В Румынии помощь от Папы получит больница в небольшом городе Сучава, где проживают почти 25 процентов всех жителей страны, заразившихся КОВИД-19. Город расположен в одном из беднейших районов Румынии и всего Евросоюза. Пять аппаратов искусственной вентиляции легких и другие материалы будут доставлены специальным рейсом, которым в Румынию вернутся и медики, прибывшие 7 апреля из Бухареста на помощь Италии.

В Испанию медицинская аппаратура, в том числе три аппарата ИВЛ, будет доставлена через Апостольскую нунциатуру, которая вместе с архиепископом Мадридским кардиналом Карлосом Осоро Сьеррой распределит ее по нуждающимся больницам.

Кардинал Конрад Краевски сам отправится в южноитальянский город Лечче и отвезет туда два аппарата ИВЛ, а на обратном пути задержится в Неаполе, чтобы получить лекарства, предназначенные для бедных Рима. Архиепархия организовала сбор средств на приобретение лекарств в знак благодарности: перед Пасхой в одну из неаполитанских больниц из Ватикана были доставлены аппараты ИВЛ, защитные средства, а также пасхальные шоколадные яйца.