«Пламя мира», оставшееся после атомной бомбардировки Хиросимы, будет доставлено в Ватикан

Школьники из японского города Хиросима посетят Ватикан, где встретятся с Папой Франциском. Дети доставят «пламя мира», которое со времен атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 1945 года поддерживается в районе Хосиномура, город Яме, префектура Фукуока.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», делегацию от некоммерческой японской организации «Караван Земли» возглавит лауреат Нобелевской премии мира, выжившая после атомных бомбардировок Сэцуко Терлоу. Она также возглавляет Международную кампанию по ликвидации ядерного оружия (ICAN). Цель поездки — обсудить с Понтификом содействие миру во всём мире и отказ от ядерного оружия. Огонь, который участники привезут c собой, Папа Франциск должен будет погасить — как «символ исчезновения всего атомного оружия Земли». После бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года Тацуо Ямамото поехал туда искать своего дядю. Не найдя тела, он захватил тлеющий уголек после пожара в память о близком человеке. С тех пор тлеющий уголек превратился в «пламя мира», которое поддерживают до сих пор и доставляют в разные точки земного шара.

Источник: ИА REGNUM