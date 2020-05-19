Письмо председателя Конференции епископов о датах обязательных праздников и других мероприятий

Возлюбленные во Христе собратья во священстве,

монашествующие и миряне!

1. О заповеданных (обязательных) праздниках

Во избежание дальнейших разногласий среди пастырей и верных мирян, и учитывая вопросы относительно статуса и даты заповеданных (обязательных) праздников, Конференция католических епископов России сообщает следующее:

Канон 1246 ККП упоминает десять праздников (кроме воскресений и выпадающих на воскресенье), в которые католики обязаны участвовать в священнопраздновании Евхаристии. В соответствии с §2 этого канона ККЕР несколько лет тому назад приняла решение перенести Торжество Святейшего Тела и Крови Христа на следующее воскресенье после канонической даты, а Торжества Пресвятой Богородицы Марии и Богоявления сохранить на своих канонических датах. Остальные Торжества, даже если они выпадают на рабочие дни, сохраняют свои даты и обязательный статус.

Таким образом календарь заповеданных праздников для католических епархий в России — следующий (кроме воскресений и выпадающих на воскресенье):

1 ноября — Все Святые, Торжество;

8 декабря — Непорочное Зачатие Пресвятой Девы Марии, Торжество;

25 декабря — Рождество Христово, Торжество;

1 января — Пресвятая Богородица Мария, Торжество (государственный выходной);

6 января — Богоявление, Торжество (государственный выходной);

19 марта — Св. Иосиф, Обручник Пресвятой Девы Марии, Торжество;

29 Июня — Свв. Пётр и Павел, Апостолы, Торжество;

Четверг после Торжества Пресвятой Троицы — Святейшее Тело и Кровь Христа, Торжество — переносится на следующее воскресенье;

Четверг 6-й недели Пасхального Времени — Вознесение Господне, Торжество;

15 Августа — Успение (Взятие на Небо) Пресвятой Девы Марии, Торжество.

Не совершают греха те, кто не имеет возможности участвовать в Святой Мессе в дни обязательных праздников по состоянию здоровья, по работе или иной веской причине. В таком случае верным настоятельно рекомендуется в течение подобающего времени предаваться молитве: лично, в семье или, если это удобно, в собрании нескольких семей (ср. Кан. 1248 §2 ККП).

2. О датах Дней молодежи и Дней семей

Всероссийские дни семей переносятся на 15-18 июля 2021 года.

Епархиальные дни молодёжи переносятся на 2021 год.

Всероссийские дни молодёжи переносятся на 2022 год.

3. Об обязанности ежегодных исповеди и причастия

Согласно Канн. 920 и 989 ККП каждый верный после достижения сознательного возраста обязан хотя бы раз в год исповедаться во всех тяжких грехах и принять Священное Причастие в Пасхальное время. Учитывая продолжающуюся необходимость самоизоляции, не нарушают закона те, кто не имеет возможности исполнить эти предписания. При этом сохраняется обязанность приступить к таинствам Покаяния и Евхаристии при первой возможности.

Архиепископ Павел Пецци

Председатель Конференции

католических епископов России

Москва, 15 мая 2020 года

Источник: Сайт Конференции католических епископов России