Письмо епископа Клеменса Пиккеля по случаю Недели милосердия

СВЯЩЕННИКАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМУ ВЕРНОМУ НАРОДУ В ЕПАРХИЯХ РОССИИ ПО ПОВОДУ НЕДЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ 7-13 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Возлюбленные братья и сёстры!

Сначала я хотел назвать моё сегодняшнее маленькое послание «приглашением», но потом подумал: нет! Неделя Милосердия – это больше, это призыв!

Речь идёт о бедности. С одной стороны, о бедности, с которой мы встречаемся, а с другой – о бедности, к которой мы призваны.

В своем Апостольском обращении Evangelii gaudium, Папа Франциск в конце «Года веры» отметил: «Никто не должен говорить, что находится вдалеке от бедных, потому что его жизненный выбор заставляет уделять больше внимания иным задачам. Так часто оправдываются академические, предпринимательские, профессиональные и даже церковные круги» (201).

В нашем мире, среди нас существует бедность, которая унижает и даже убивает, потому что лишает достоинства и надежды (ср. Послание Папы к «Всемирному Дню бедных» 13.11.2022). Одиночество, болезнь и старость, судьба беженцев, бездомность, патологические зависимости… «Едва живые» лежат и при нашей дороге, как однажды лежал человек при дороге из Иерусалима в Иерихон (Лк 10,30). И почти все прошли мимо!

Но существует другая бедность, «ответная», если так можно сказать, добровольная. Она освобождает от давления страха. Это бедность Христа и Его учеников. В связи с ней, Папа Франциск на День бедных в этом году выбрал девиз из Второго послания Коринфянам: «Он обнищал ради вас» (ср. 2 Кор 8,9), т.е. Сын Бога стал бедным, оставил Небо, обнищал ради нас!

В своём послании Папа пишет: «Встреча с бедными позволяет преодолеть многие тревоги и напрасные страхи и достичь того, что действительно важно в жизни и чего у нас никто не может отнять: истинной и безвозмездной любви». Итак, солидарность с бедными разрешает загадку: вопреки человеческой логике существует бедность, которая делает нас богатыми.

Братья и сёстры, я приглашаю вас на великодушное приключение солидарности и прошу не оставлять ваши добрые дела на волю случая. Планируйте «свою» Неделю Милосердия уже сегодня. Идеи найдёте в своём сердце, а также на сайтах «Каритас», в частности, на www.caritas-s.ru. Туда можете и сообщить о своих идеях, а также о делах, «акциях» – как сегодня говорят, которыми обогатили нашу Неделю Милосердия, а на самом деле, бедных и самого себя.

Неделя Милосердия начинается завтра, 7-го ноября, и заканчивается в следующее воскресенье, 13-го ноября, когда мы также во всех богослужениях просим собирать пожертвования для бедных.

Да благословит вас и все ваши добрые намерения Тот, Который обнищал ради вас!



От имени Конференции Католических Епископов России

Епископ + Клеменс Пиккель,

Председатель Комиссии по социально-благотворительной деятельности при ККЕР

Саратов, 06.11.2022 г.



Источник: Catholic-russia.ru