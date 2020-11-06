Первое православное богослужение совершено в католическом храме в Гранаде

1 ноября 2020 года в католическом храме апостола Варфоломея города Гранады (Испания) было совершено первое православное богослужение, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Напомним, католическая архиепископия Гранады передала храм в пользование православной общине города по итогам встречи архиепископа Мадридского и Лиссабонского Нестора с архиепископом Гранады Франсиско Хавьером Мартинесом Фернандесом, которая прошла 13 октября.

Покровская община была принята в состав Испано-Португальской епархии Русской Православной Церкви в 2018 году.

Церковь Сан-Бартоломе (святого апостола Варфоломея) находится в районе Альбайсин в центре города на одноименной площади. Храм, строительство которого завершилось в 1574 году, был возведен в традиционном для Испании XII—XVI веков синтетическом архитектурном стиле мудехар; в строении видны, в частности, черты готики, платереско и классицизма.



По информации сайта Испано-Португальской епархии