Католическая архиепископия Гранады передала приходу Московского патриархата в пользование храм

13 октября 2020 года состоялась встреча архиепископа Мадридского и Лиссабонского Нестора с архиепископом Гранады Франсиско Хавьером Мартинесом Фернандесом, сообщает сайт Испано-Португальской епархии.

По результатам встречи была достигнута договоренность о передаче в пользование русского православного прихода в Гранаде храма апостола Варфоломея, расположенного в центре этого испанского города. Община Покрова Пресвятой Богородицы была принята в состав епархии в 2018 году.

В конце встречи архиереи обменялись подарками – архиепископ Гранады подарил архиепископу Нестору альбом, посвященный королевской усыпальнице в кафедральном соборе Гранады и получил в свою очередь издание акафиста Пресвятой Богородице, украшенное фресками Дионисия.

На следующий день, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор возглавил торжественное богослужение на приходе города Гранады по случаю престольного праздника.

После Божественной Литургии архиерей обсудил с прихожанами перспективы развития прихода и переезда в новое здание, предоставленное приходу архиепископией Гранады по результатам встречи, состоявшейся накануне.