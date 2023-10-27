Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла: “Христос победил мир, возлюбив его”

На фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта Латинский Патриарх Иерусалима пишет верным своей епархии: «Божий ответ на вопрос о том, почему страдают праведники, – это не объяснение, а Присутствие». Полный текст письма кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы на русском языке опубликовали сайт Движения “Общение и освобождение” и портал «Рускатолик.рф».

Дорогие, мир Господень да будет с вами!

Мы переживаем один из самых сложных и многострадальных периодов в нашей новейшей истории. Вот уже более двух недель нас захлестывает волна ужасающих картин, которые будоражат древние травмы, наносят новые раны, разжигают во всех боль, отчаянье и гнев. Многое, кажется, говорит о смерти и бесконечной ненависти. Многие «почему» роятся в нашем сознании, усиливая чувство растерянности.

Весь мир взирает на нашу Святую Землю как на место, которое постоянно становится причиной войн и раздоров. И потому замечательно, что несколько дней назад весь мир, напротив, объединился с нами в день молитвы и поста ради мира. Какой прекрасный взгляд на Святую Землю и какой важный момент единения с нашей Церковью. И этот взгляд сохраняется. Папа призвал провести 27 октября второй день молитвы и поста, чтобы наше ходатайство продолжалось. Мы отметим этот день с решимостью. Пожалуй, это главное, что мы, христиане, можем делать в настоящий момент: молиться, каяться, просить о заступничестве. И за это мы от всего сердца благодарим Святейшего Отца.

Во всем этом хаосе, в котором оглушительный шум бомб смешивается с многочисленными скорбными голосами и со многими противоречивыми чувствами, я чувствую необходимость поделиться с вами словом, которое берет свое начало в Евангелии Иисуса, потому что именно оттуда мы все должны начинать и туда мы всегда должны возвращаться. Это слово из Евангелия поможет нам переживать трагический момент, соединяя наши чувствования с чувствованиями Иисуса.

Разумеется, смотреть на Иисуса не значит избавиться от обязанности говорить, обличать, призывать, а также утешать и ободрять. Как мы слышали в Евангелии в прошлое воскресенье, необходимо отдавать «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21). Поэтому, взирая на Бога, мы хотим, прежде всего, отдать кесарю то, что принадлежит ему.

Совесть и нравственный долг требуют от меня однозначно утверждать: события, произошедшие 7 октября на юге Израиля, ни в коем случае неприемлемы, и мы не можем не осуждать их. Для подобного злодеяния нет никаких оправданий. Да, наш долг – заявить о нем и обличить его. Насильственные действия несовместимы в Евангелием и не ведут к миру. Жизнь каждого человека обладает равным достоинством перед Богом, сотворившим всех нас по Своему образу.

Та же совесть, однако, побуждает меня сегодня с великой тяжестью в сердце столь же однозначно утверждать, что новый виток насилия привел к более чем пяти тысячам погибших в Газе, среди которых множество женщин и детей; десятки тысяч ранены, целые кварталы сравнялись с землей, более двух миллионов человек остались без медикаментов, воды и предметов первой необходимости. Это непостижимые трагедии, и наш долг – обличать и безоговорочно осуждать их. Непрерывные мощные бомбардировки, которые уже несколько дней обрушиваются на Газу, несут лишь смерть и разрушение и усиливают ненависть и негодование, не решая никаких проблем, а наоборот, создавая новые. Настало время остановить эту войну, это бессмысленное насилие.

Только положив конец десятилетиям оккупации и ее трагическим последствиям, а также предоставив палестинскому народу ясную и надежную национальную перспективу, можно начать серьезный мирный процесс. Если эта проблема не будет решена в корне, то никогда не наступит стабильность, на которую мы все надеемся. Трагедия этих дней должна побудить всех нас – религиозных деятелей, политиков, гражданское общество, международное сообщество – взять на себя более серьезные обязательства, чем те, которые мы брали до сих пор. Только так можно избежать других трагедий, подобных той, которую мы переживаем сейчас. Мы в долгу перед многими, слишком многими жертвами этих дней и всех этих лет. Мы не имеем права перекладывать задачу на других.

Но я не могу переживать это чрезвычайно тягостное время, не поднимая взгляд ввысь, не смотря на Христа, без веры, просвещающей мой – наш – взгляд на происходящее, не обращая мысли к Богу. Мы нуждаемся в Слове, которое бы нас сопровождало, утешало и ободряло. Мы нуждаемся в нем, как в воздухе, которым дышим.

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

Перед нами вечер накануне Страстей Иисуса. Он обращается с этими словами к Своим ученикам, которые вскоре будут повержены, как в бурю, перед лицом Его смерти. Охваченные паникой, они рассеются и разбегутся, как овцы без пастыря. Но эти последние слова Иисуса – ободрение. Он не говорит, что Он победит, но что Он уже победил. Даже в грядущей драме ученики могут быть спокойны. Речь не о надуманном безмятежном умиротворении и не о смирении с тем, что мир зол и что мы ничего не можем поделать, чтобы изменить его. Речь об уверенности в том, что среди всего этого зла Иисус победил. Несмотря на зло, терзающее мир, Иисус одержал победу, Он установил новую реальность, новый порядок, который после Воскресения возьмут на себя возрожденные в Духе ученики.

Иисус одержал победу на кресте. Не оружием, не политической властью, не колоссальными средствами, не навязыванием Себя. Мир (здесь в значении отсутствия войны. – Примеч. перев.), о котором Он говорит, не имеет ничего общего с победой над другим. Он победил мир, возлюбив его. Воистину, на кресте начинается новая реальность и новый порядок – порядок Того, Кто отдает Свою жизнь из любви. А после Воскресения и дара Духа эта реальность и этот порядок принадлежат Его ученикам. Нам. Божий ответ на вопрос о том, почему страдают праведники, – это не объяснение, а Присутствие. Это Христос на кресте.

Именно от этого зависит сегодня наша вера. В приведенном стихе Иисус справедливо говорит о мужестве. Такой мир, такая любовь требуют большого мужества. Иметь мужество любви и мира здесь сегодня – значит не позволять ненависти, мести, гневу и боли занимать все пространство нашего сердца, наших слов, нашего мышления; значит лично содействовать справедливости, быть способными утверждать и провозглашать болезненную правду о несправедливости и зле, которые нас окружают, не допуская, однако, чтобы они отравляли наши отношения. Значит не оставаться в стороне, будучи убежденными в том, что по-прежнему стóит делать все возможное ради мира, справедливости, равенства и примирения. В наших речах не должны господствовать смерть и закрытые двери. Напротив, наши речи должны быть творческими, давать жизнь, созидать перспективы, распахивать горизонты.

Нужно иметь мужество, чтобы требовать справедливости, не выплескивая ненависть. Нужно мужество, чтобы просить о милосердии, отвергать угнетение, утверждать равенство, не добиваясь единообразия, оставаясь свободными. Сегодня даже в нашей епархии и в наших общинах, нужно мужество, чтобы сохранять единство, чтобы чувствовать единение друг с другом при всем разнообразии наших мнений, чувствительности и взглядов.

Я хочу, мы хотим быть частью этого нового порядка, установленного Христом. Мы хотим просить у Бога этого мужества. Мы хотим быть победителями над миром, взяв на себя тот самый Крест, который является и нашим, Крест из боли и любви, из истины и страха, из несправедливости и дара, из плача и прощения.

Я молюсь обо всех нас и в особенности о маленькой общине в Газе, которая страдает больше всех. В частности, наши мысли обращены к восемнадцати братьям и сестрам, погибшим недавно, и к их семьям, которые мы знаем лично. Их боль велика, и все же с каждым днем я все больше понимаю, что они пребывают в мире. Они напуганы, потрясены, опечалены, но в их сердцах царит мир. Мы все вместе соединяемся с ними в молитве и конкретной солидарности и благодарим их за прекрасное свидетельство.

Наконец, давайте молиться обо всех невинных жертвах. Страдания невинных драгоценны и искупительны в глазах Бога, потому что они соединяются с искупительными страданиями Христа. Пусть их страдания приближают мир!

Мы приближаемся к торжеству Царицы Палестины, покровительницы нашей епархии. Санктуарий в ее честь был возведен в другое военное время и был избран как особое место молитвы о мире. В эти дни мы вновь посвятим нашу церковь и нашу землю Царице Палестины! Я прошу все церкви мира присоединиться к Святейшему Отцу и к нам в молитве во имя справедливости и мира. В этом году ситуация не позволяет нам собраться всем вместе. Но я уверен, что в этот день вся епархия объединится, чтобы солидарно молиться о мире: не как мир видит его, а о мире, который дарует нам Христос.



С искренними молитвами за всех,

+ Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла

Латинский Патриарх Иерусалима

Источник (англ.): Латинский Патриархат Иерусалима

Перевод: Сайт Движения “Общение и освобождение”