Пепел вперемешку со снегом: в Норвегии провели Мессу Пепельной среды на улице

Епископ Тронхейма в Норвегии Преосвященный Эрик Варден возглавил Святую Мессу Пепельной среды на улице, чтобы дать возможность участвовать в богослужении как можно большему числу верующих. Впервые с марта прошлого года на Мессу смогли прийти более десяти человек: это максимально возможное число верных, допущенных в храм на службу. Сообщает Vatican News.



«Мы переживаем своеобразный пост уже почти целый год», – прокомментировал епископ Варден в интервью Vatican News, подчеркнув, что богослужение на площади не было задумано как манифестация протеста, – речь идет о духовной потребности: «Многие находят ограничения болезненными и угнетающими, но в то же время понимают, что они необходимы для сдерживания пандемии, и поэтому их соблюдают. Когда муниципальные власти дали разрешение отслужить Мессу на открытом воздухе, на площади перед храмом, я почувствовал облегчение, ведь я знал, как верующие боролись за те десять мест, как желали начать великопостный путь к Пасхе Святой Мессой. И вот, в среду мы бросили вызов холоду».



Месса Пепельной среды состоялась на площади Иоанна Павла II перед Кафедральным собором Святого Олафа. Число присутствующих было ограничено до 100 человек, и перед началом богослужения епископ напомнил о необходимости соблюдать безопасное расстояние между участниками. Богослужение продолжалось час. Во время обряда посыпания пеплом начался снегопад. В своей краткой проповеди Эрик Варден говорил о Четыредесятнице как о паломничестве: «Вместе мы можем вернуться к Богу… Мы рады, что Бог не теряет с нами терпение, хотя мы неверны, а Он хранит верность. Он видит наши ростки доброй воли даже когда нам кажется, что они замерзли подо льдом».



В настоящее время на территории Тронхейма проживают 16 тысяч католиков 120 национальностей. До начала пандемии в воскресных Мессах в Кафедральном соборе обычно участвовали 1200-1500 верных.