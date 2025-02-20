Патриарх Варфоломей написал Папе письмо поддержки

Вселенский Патриарх Варфоломей выразил глубокую братскую поддержку Папе Римскому Франциску, который в последние дни проходит лечение в больнице Джемелли в Риме. В своём рукописном письме он пожелал Святейшему Отцу скорейшего выздоровления и возвращения к его важному пастырскому служению.

Письмо было передано лично кардиналу Джорджу Кувакаду, возглавляющему делегацию Ватикана, прибывшую на Фанар 18 февраля 2025 года. Этот визит является частью подготовки к предстоящей поездке Папы Франциска в Турцию весной текущего года. Ожидается, что во время апостольской поездки Папы оба духовных лидера совместно отметят 1700-летие Первого Вселенского Собора в Никее — знаменательного события для христианского мира.

Несмотря на то, что Папе диагностировали двустороннюю пневмонию и полимикробную инфекцию дыхательных путей, 88-летний понтифик продолжает демонстрировать стойкость духа и остаётся сосредоточенным на своих обязанностях, читая и подписывая документы, общаясь по телефону и принимая некоторых посетителей.

Источник: «Католик Ньюс»