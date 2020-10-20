Патриарх Варфоломей: энциклика Fratelli tutti – венец социальной доктрины

Вселенский Патриарх пояснил, почему он согласен с Папой в том, что для христиан братья — не только члены Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Накануне межрелигиозной встречи на площади Кампидольо Патриарх Константинопольский Варфоломей I дал интервью главному редактору Vatican News Андреа Торниелли о своем восприятии новой энциклики Папы Франциска Fratelli tutti.

Необходимо «отказаться от равнодушия, а также от цинизма, управляющего нашей экологической, политической, экономической и общественной жизнью в целом и жизнью единиц, сосредоточенных на самих себе или же безучастных, и стремиться к тому, чтобы мир был единой человеческой семьей», — сказал Патриарх Варфоломей, поясняя, почему он согласен с призывом Папы Франциска, который звучит в его новой энциклике. По словам православного первоиерарха, документ свидетельствует о неустанном интересе Святейшего Отца к человеку, возлюбленному Богом. Эта энциклика – «не просто свод или краткое изложение предыдущих энциклик или других текстов Папы Франциска: это венец и счастливое завершение всей социальной доктрины», — подчеркнул Патриарх Варфоломей.

В энциклике Fratelli tutti Папа перечисляет теневые стороны современного мира, «современные грехи». Однако, отмечает Патриарх, первородный грех был совершен не в наши дни и не в нашу эпоху, и не нужно идеализировать прошлое. Несмотря на развитие науки и техники и на экономическое развитие пропасть между богатыми и бедными существует до сих пор. Экономика установила «приоритет прибыли в ущерб защите бедных, еще больше усугубляя проблемы окружающей среды». «Перед лицом современного человекобога мы проповедует Бога-Человека», — подчеркнул Константинопольский Патриарх. Комментируя притчу о Добром самарянине, которой Папа вдохновляется в своей энциклике, предстоятель Константинопольской Церкви поясняет: «Необходимо всегда обращать внимание на ближнего, на брата, который рядом и который далеко, на чужестранца и недруга». Патриарх отметил, что притча о Добром самарянине находится в созвучии с вопросом законника: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». В ответе Господа любовь к ближнему приобретает «явное сотериологическое значение».

На каких же основаниях все мы должны считать себя братьями? «Христиане в рождающейся Церкви, — пояснил Патриарх, — называли друг друга братьями. Это духовное и христоцентричное братство глубже, нежели естественное родство. Однако для христиан братья – это не только члены Церкви, но и все народы. Слово Божье восприняло человеческое естество и все соединило в Себе. Так же, как все люди – создания Бога, все были включены в замысел о спасении. Любовь верующего не имеет границ и пределов: она охватывает все творение». Братская любовь – это не «абстрактное чувство симпатии к человечеству, которое, как правило, игнорирует ближнего». «Измерение братства и общения между личностями отличает христианскую любовь и братство от абстрактного гуманизма».

Комментируя слова Папы Франциска о недопустимости войны и смертной казни, Патриарх Варфоломей подчеркнул: «На устах каждого христианина должен быть девиз ʺНет войнеʺ, а отношение общества к смертной казни – это индикатор ее культурной ориентации и того, как оно ценит достоинство человека».