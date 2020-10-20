Во вторник Папа Франциск примет участие в межрелигиозном молебне о мире, который пройдет в Риме на площади Кампидольо

34-я межрелигиозная встреча, учреждённая Общиной Святого Эгидия, будет посвящена теме «Никто не спасается в одиночку. Мир и братство». Лидеры и представители всемирных религий будут молиться о жертвах войн и пандемии COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вторник 20 октября Папа Франциск примет участие в 34-м ежегодном межрелигиозном молебне о мире «Никто не спасается в одиночку. Мир и братство». Мероприятие организовано Общиной Святого Эгидия в духе исторической встречи в Ассизи, вдохновлённой Иоанном Павлом II в 1986 году. По сообщению директора Ватиканского зала печати Маттео Бруни, Святейший Отец будет участвовать в экуменической молитве в римской базилике Санта-Мария-ин-Арачели вместе с представителями других христианских конфессий, а затем – в церемонии на площади Пьяцца-дель-Кампидольо с представителями основных всемирных религий.

Мероприятие будет проходить с ограниченным количеством участников из-за санитарных мер противодействия пандемии коронавируса; за встречей можно будет следить в прямом эфире через Интернет. В коммюнике Общины Святого Эгидия сообщается:

«В момент истории, столь тяжёлый из-за пандемии, но также из-за продолжающихся старых и новых войн – таких как десятилетняя война в Сирии или последняя война в Нагорном Карабахе, – из сердца Европы к миру будет обращен торжественный момент размышлений, молитвы и встречи: послание надежды на будущее во имя величайшего блага – мира».

После 16 часов религиозные лидеры соберутся в определённых местах: в базилике Ara Coeli Папа Франциск будет молиться вместе с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I и с представителями православных и протестантских Церквей; иудеи будут возносить молитвы в Большой синагоге; мусульмане, буддисты и представители восточных религий – в помещениях Капитолийских музеев. Примерно через час все встретятся на площади Кампидольо, где в присутствии президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы состоится торжественная церемония и прозвучат различные выступления. Участники встречи почтут память жертв пандемии и всех войн минутой молчания, а затем религиозные лидеры вместе зажгут светильник мира.



На фото — Папа Франциск на Межрелигиозной встрече в Ассизи, 20 сентября 2016 г.