Патриарх Сакко: христиане могут бойкотировать выборы в Ираке

Халдейский Патриарх Луис Рафаэль Сакко допустил возможность бойкота христианами досрочных парламентских выборов в Ираке, сообщает REGNUM со ссылкой на Agenzia Fides.

Это вызвано риском мошенничества и попытками «грабежа» мест в парламенте, зарезервированных избирательной системой для кандидатов от христианских общин.

«Я сомневаюсь, что будут прозрачные и справедливые выборы, так как для этого не подготовлена почва. Есть ополченцы, есть «политические деньги», поэтому ожидается мошенничество», — заявил Патриарх в интервью курдской медиагруппе Rudaw.

Сако пояснил, что христиане «устали» от того, что их квоту в парламенте «воруют» доминирующие партии.

Избирательная система Ирака резервирует 5 из 329 мест в парламенте для кандидатов-христиан. В общей атмосфере недоверия множатся призывы журналистов и политических активистов бойкотировать назначенные на октябрь выборы. Так, шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил о намерении отказаться от поддержки правительства и не участвовать в избирательной кампании.