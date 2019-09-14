Патриарх Константинопольский Варфоломей: наши Церкви – Сестры

Главный редактор Vatican News Андреа Торниелли взял эксклюзивное интервью у Вселенского Патриарха Константинопольского Варфоломея; центральной темой беседы был драгоценный подарок Папы Франциска – частицы мощей Святого Апостола Петра. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Иерарх отметил, что неожиданный жест Епископа Рима удивил многих, этого не ожидала и делегация Вселенского Патриархата, приезжавшая в Рим на праздник Первоверховных Апостолов Петра и Павла. «Мы искренне ценим этот подарок, проявление спонтанности, знак истинной братской любви, которая сегодня объединяет католиков и православных».

Этот жест, по словам Патриарха, имеет по меньшей мере три глубоких значения. Во-первых, само прибытие в Константинопольскую патриаршую резиденцию мощей Апостола Петра – это уже Божье благословение. Во-вторых, это подчёркивает узы единокровного братства между Святыми Петром и Андреем Первозванным, покровителем Константинопольского Патриархата. «Как наши апостолы были братьями по плоти, так и наши Церкви – Римская и Константинопольская – являются сёстрами». Наконец, третье значение относится к поискам единства и сопричастия: «Этот подарок от нашего брата, Папы Римского Франциска, – новая веха на пути к сближению, важнейший шаг в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками. Этот диалог сегодня проходит под благословением Святого Апостола Петра».

Говоря о путях к зримому единству между Восточной и Западной Церквами, Патриарх отметил, что за последние полвека был достигнут значительный прогресс, «однако предстоит ещё многое сделать для восстановления уз единства». Разделение среди христиан – это скандал для Церкви, который заставляет верующих страдать из-за отсутствия братской сплочённости. Передача частиц мощей Святого Петра является красноречивыми жестом, демонстрирующим приверженность Римской Церкви служению христианскому единству, подчеркнул иерарх. Братья Пётр и Андрей учат нас узам экуменического братства, которому мы так привержены. К межцерковному единству ведут два пути: «Диалог милосердной любви, состоящий из всех тех жестов, которые сблизили нас после обмена объятиями в Иерусалиме в 1964 году между Папой Римским Павлом VI и Вселенским Патриархом Афинагором». Второй путь – это диалог истины, которому способствует богословский диалог, принимающий во внимание общие традиции, а также в духе истины изучающий вопросы нашего нынешнего разделения. «К этим двум путям мы хотели бы добавить третий, пророческий, свидетелями которого мы стали благодаря этому неожиданному подарку», – подчеркнул Вселенский Патриарх.

Говоря о служении Церкви в современном мире, православный Первоиерарх отметил: «Мы верим, что литургический опыт, на котором основана наша духовная христианская жизнь, не должен отделять нас от деятельности в мире и для мира». Единственным способом осуществления церковной миссии и благовестия о Воскресшем Христе является служение, диакония. Таким образом, Церковь следует примеру Самого Христа, полностью отдавшего Себя за жизнь мира, и это служение станет ещё превосходнее, когда христиане восстановят полное единство в общении Церквей, подчеркнул Патриарх.

Отвечая на вопрос Андреа Торниелли о злободневных проблемах экологии, иерарх отметил, что «защита окружающей природной среды уже более тридцати лет является приоритетом для Вселенского Патриархата. Причины тому – не только экологические, но и богословские. Творение – это дар Бога всему человечеству; именно в творении, при участии людей, проявляется спасительная благодать Бога в деле спасения мира. Таким образом, мы всегда были особенно привязаны к идее, что уничтожение природы – это грех и прежде всего вопрос духовного порядка. Поэтому и ответ должен быть духовным». На этом пути христиане возносят молитвы, но они также призваны брать на себя ответственность за творение, а эта ответственность возникает от обращения сердца. Мы должны развивать «духовную экологию, основанную на обращении к Богу», как в Таинстве исповеди. «Если уничтожение окружающей среды является грехом, то мы не сможем защитить её без обращения». В христианской традиции имеется немало инструментов, помогающих анализировать наш образ жизни и изменять его: среди них – «богослужения, аскетизм, пост и дела милосердия», подчеркнул Патриарх.

В завершение своего интервью иерарх призвал к молитве о спасении тропических лесов Амазонки, «уничтожение которых – не просто одно из происшествий, а подлинное несчастье. Последствия этих масштабных пожаров могут повлиять на целые поколения, поражая землю, инфраструктуры и людей. Необходимо срочно изменить наши действия и образ жизни: эти экстремальные явления заставляют задуматься над заложенной в природе хрупкостью, над ограниченными ресурсами нашей планеты и над уникальной святостью творения», – подчеркнул Вселенский Патриарх Константинопольский.