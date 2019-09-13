Папа Франциск Патриарху Варфоломею: братья-апостолы Петр и Андрей должны быть вместе

>Папа Франциск обратился со специальным посланием к Патриарху Константинопольскому Варфоломею I, в котором прояснил смысл осуществленного им ранее акта передачи в дар Константинопольской Церкви частиц мощей Святого Апостола Петра. «В покое, который рождается из молитвы, я почувствовал, что важное значение имело бы то обстоятельство, что частицы мощей Апостола Петра почивают рядом с мощами Апостола Андрея», — написал Архиепископу Константинополя Епископ Рима.

Частицы мощей Превоверховного Апостола были переданы 29 июня 2019 г. делегации Константинопольского Патриархата в ходе св. Мессы в Ватикане в торжество Святых Апостолов Петра и Павла. «Надеюсь, что эта мысль была внушена мне Духом Святым, Который столь многими способами побуждает христиан вернуться к полному единству», — заметил Понтифик. По его словам, этим жестом он также стремился указать, сколь славный путь был пройден Католической и Православной Церквами, чтобы сблизиться друг с другом: «путь порой требовательный, почти всегда непростой, однако же явно отмеченный знамениями Божественной благодати».

Далее в своем послании Святейший Отец подчеркнул, что для того, чтобы продолжать идти этим путем, необходимы «духовное обращение и обновленная верность Господу, ожидающему от нас большей вовлеченности и новых смелых шагов» и добавил, что проблемы в общении и разногласия не должны затемнять у христиан, а прежде всего у пастырей Церкви, сознание их обязанности быть служителями единства, как и их ответственности перед Богом и перед историей.



По материалам Vatican News