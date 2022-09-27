Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

«Болью в моем сердце отозвалось известие о жестоком злодеянии, совершенном в Ижевской школе № 88, в результате которого были убиты и ранены ученики, преподаватели и сотрудники этого учебного заведения», — говорится в соболезновании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину и главе Удмуртии Александру Бречалову.

«Страшные трагедии, подобные этой, напоминают нам о хрупкости человеческой жизни, а также о необходимости прилагать усилия к утверждению в нашем обществе непреходящих евангельских идеалов. — пишет Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Разделяя скорбь со всеми, кого коснулась эта беда, молюсь Всемилостивому Господу, дабы Он упокоил души усопших в обителях небесных, даровал скорейшее выздоровление раненым и укрепил силы родных и близких в постигшем их испытании».

Патриарх выразил надежду, что руководство республики окажет помощь семьям и родственникам погибших и пострадавших, а также подчеркнул, что клирики Удмуртской митрополии готовы поддержать всех нуждающихся в пастырской заботе и духовном утешении.

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Утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске ворвался ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения. Он открыл стрельбу, а затем покончил с собой. В результате стрельбы погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».

В Удмуртии объявлен четырехдневный траур.