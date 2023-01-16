Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и коллегам Инны Чуриковой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Инны Чуриковой ее родным и коллегам. Послание главы Русской Православной Церкви опубликовано на сайте Московского Патриархата.

«Глубоко опечален известием о кончине народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Одаренная от Господа многими талантами, почившая преумножила их упорными трудами и достигла высот профессионального мастерства. Творчество Инны Михайловны знают и любят миллионы наших соотечественников. Она блестяще играла в детских сказках, в серьезных лирических картинах и в полных трагизма лентах о Великой Отечественной войне. Эти фильмы по праву входят в золотой фонд российского кино. Ставя перед зрителями серьезные нравственные вопросы, почившая стремилась вселять в людей веру в конечное торжество добра и справедливости.

Милосердный Господь да упокоит душу новопреставленной Инны в селениях небесных, а всем родным и близким усопшей да подаст крепость сил, дабы достойно перенести боль тяжелой утраты«, — говорится в обращении Патриарха.

***

Инна Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. Как сообщил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер, это произошло в больнице.

Церемония прощания с актрисой Инной Чуриковой состоится в верхней церкви храма Христа Спасителя в 11:00 17 января. Похоронят новопреставленную на Новодевичьем кладбище столицы.