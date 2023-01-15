Запредельная искренность: скончалась неповторимая Инна Чурикова

14 января 2023 года в возрасте 79 лет ушла из жизни одна из самых ярких звезд отечественного кино – Инна Михайловна Чурикова. Без ее участия трудно представить себе культурную жизнь советского периода и современной России. Ей удалось завоевать любовь миллионов зрителей разных возрастов, начиная от дошкольников и заканчивая людьми зрелого возраста.



Спросите любого поклонника театра и кино: кто ваша любимая актриса? И имя Инны Чуриковой наверняка окажется в большинстве ответов. Ее обожали, ею восхищались, на спектакли с ее участием было не достать билетов, а реплики ее киноперсонажей разлетались на цитаты.

Время искренности

Дебют Чуриковой в кино пришелся на 60-е — уходило время экранных див, стали цениться мастерство и искренность. Небольшой эпизод в «Я шагаю по Москве» с наивной, немного нескладной девушкой, выигравшей в парковом конкурсе живого петуха, заметили все. Ну а Марфушенька-душенька из «Морозко» стала звездной ролью молодой актрисы. Здесь у нее проявилось важное профессиональное качество: она не мечтала нравиться зрителю или влюблять в себя миллионы поклонников. Она хотела запомниться, развернуться в пространстве образа, играть характерных персонажей.

В ее жизни было два главных режиссера. Глеб Панфилов сделал ее абсолютной звездой киноэкрана. С ним Инна Михайловна связала и личную жизнь. Он снял ее в фильме «Начало». Простая история наивной Паши, которая играет в любительском театре, влюбляется в красавчика Аркадия, вдруг обретала совершенно невероятный подтекст. Панфилов сделал «фильм в фильме», где Чурикова-Паша была и Жанной д’Арк. Актриса-эксцентрик демонстрировала потрясающий драматический талант, запредельный по искренности нерв. Огромные глаза Чуриковой, в которых отражался то наивный девичий восторг, то одержимая решительность Жанны, забыть было невозможно.

Всегда разная

В театре ее режиссером стал Марк Захаров. Легендарный «Тиль» по пьесе Григория Горина, где Чурикова сыграла в паре с Караченцовым, был одним из самых ярких спектаклей Москвы. Их Тиль и Неле словно сошли с картин фламандцев, бледное лицо актрисы казалось абсолютно брейгелевским — настолько точно Захаров попал с нею в образ. Инна Михайловна навсегда стала одним из символов «Ленкома» и одной из главных его звезд.

Она была избирательна в выборе ролей — и главных, и эпизодических. Ей было нужно выстроить характер, рисунок, ни разу не повториться. Например, на сцене «Ленкома» она дважды сыграла в «Гамлете» — сперва Офелию в постановке Андрея Тарковского. И ее героиня была совсем не наивной девушкой, а истинной дочерью Полония, умного царедворца, которая вполне готова выйти замуж за наследника престола. И ждет момента, когда сядет на датский трон. А спустя много лет она сыграла Гертруду в спектакле Панфилова. И это была строгая королева, но при этом заботливая и нежная мать, понимавшая обреченность собственного сына и не желающая отпускать его на верную смерть.

Бурлеск и королевские роли

В кино она с легкостью могла нырнуть в фарсовый бурлеск «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, сыграв гротескную тетку четырех близнецов, которых раскидало по всему земному шару.

А могла быть и по-монаршьи величественной, не зря зритель так любил ее театральных королев: и Алиенору Аквитанскую из «Аквитанской львицы», и Елизавету II из «Аудиенции», которую она сыграла уж на сцене Театра Наций. И актриса в этих ролях была предельно органична, статна.

«Тот самый Мюнхгаузен», к/с «Мосфильм», 1980, режисер Марк Захаров



Роли-символы

На киноэкране она исполняла настоящие роли-символы — как, например, Васса Железнова. А еще были эпизоды, но они становились артистическими жемчужинами. Как ее наивная старуха, вступающаяся за контуженого немца в финале «Утомленных солнцем — 2» Никиты Михалкова.

Актриса тесно работала со своим супругом Глебом Панфиловым. Так Инна Михайловна снималась в многосерийном фильме «В круге первом» – первой масштабной экранизации одноименного произведения Александра Солженицына, сценарий к которой написал сам автор. Едва ли не самой пронзительной в сериале стала сцена свидания заключенного Герасимовича (Игорь Скляр) с верной супругой Натальей Павловной (Инна Чурикова), обессилевшей в борьбе за существование.

Еще одна экранизация, в которой снималась Инна Чурикова, – многосерийный фильм «Идиот» Владимира Бортко. Она сыграла генеральшу Лизавету Прокофьевну Епанчину. Сериал, основанный на романе Федора Достоевского «Идиот», называют максимально приближенным к первоисточнику. Актерский ансамбль сериала не имеет аналогов за последнее десятилетие.

«Бриллиант русской культуры» — так о ней отзывается российский актер, кинорежиссер Николай Бурляев, который во время беседы с корреспондентом ФАН сообщил, что настолько талантливых актеров почти не осталось: «Инна Чурикова — актриса номер один в ХХ и XXI веке. Она относится к тем душам, которым Господь даровал умение выражать в своем творчестве промысел Божий и высочайшую энергию, недоступную для 95% наших актеров. Поэтому экранные образы и театральные работы Инны Чуриковой останутся навсегда и навечно, как бриллиант русской культуры. Я очень рад, что удалось отметить две ее работы с Глебом Панфиловым в театре: спектакль «Аудиенция», где она играла королеву Великобритании и спектакль «Ложь во спасение». Это потрясающие работы и по режиссуре, и по тому, что представляла на сцене эта великая актриса».

Прокомментировал смерть великой актрисы Инны Чуриковой и кинорежиссер Никита Михалков, который сейчас находится в больнице:

«В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден её повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека».

Он признался, что никогда не думал, что через такое короткое время ему вновь не захочется мельчить словом горе.

«Бытует мнение, что незаменимых нет, но они есть. И мы это видим», — добавил режиссер.

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Цветы к портрету актрисы Инны Чуриковой возложили в фойе московского театра «Ленком», передает корреспондент РИА Новости.

В фойе со стороны служебного входа в театр установили перевязанный траурной лентой черно-белый портрет артистки, зажгли перед ним поминальную свечу и возложили цветы.

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится 17 января в театре «Ленком», где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище в Москве.



С использованием материалов РИА Новости