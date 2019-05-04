Патриарх Кирилл встретился с паломниками из Римской епархии во главе с кардиналом Де Донатисом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился 3 мая с группой паломников Римско-Католической Церкви во главе с Викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом, сообщает патриаршая пресс-служба. Встреча прошла в Тронном зале Патриарших покоев Троице-Сергиевой лавры по окончании Божественной Литургии.

Вместе с кардиналом в паломничестве участвуют шесть иерархов: вспомогательные епископы Римской епархии Гуерино Ди Тора, Даниеле Либанори, Паоло Сельвададжи и Джанпьеро Пальмьери, епископ на покое епархии Кальяри Джузеппе Мани и архиепископ Пьеро Марини, ныне президент Папского комитета по международным евхаристическим конгрессам, а в прошлом, на протяжении десяти лет, — главный папский церемониарий. В паломничестве также принимают участие 75 священников из Италии, в основном из Римской епархии. От Русской Православной Церкви группу сопровождает иеромонах Григорий (Матрусов), клирик храма Христа Спасителя г. Москвы.

Патриарх Кирилл приветствовал кардинала Анджело Де Донатиса и членов паломнической группы такими словами: «Сердечно приветствую вас в сердце Русской Церкви — в Троице-Сергиевой лавре, основанной преподобным Сергием в XIV веке. И хотел бы с радостью обратить к вам пасхальное приветствие: Христос Воскресе! В этом году Римско-Католическая Церковь и Православная Церковь празднуют Светлое Христово Воскресение с разницей в одну неделю. И я очень ценю то, что клирики города Рима во главе с Владыкой Кардиналом, Викарием Рима, прибыв в Троице-Сергиеву лавру, именно в пасхальные дни посещают Русскую Церковь. Пасха — лучшее время, чтобы приехать в Россию и понять русскую душу. Огромное количество людей посещает ночные службы, атмосфера праздника присутствует не только в семьях, но и на улице. И мы, конечно, радуемся тому, что произошло такое возрождение религиозной жизни после десятилетий тяжких гонений. Я бы хотел одновременно выразить соболезнование вам, а через вас — всей Католической Церкви — в связи со страшными террористическими актами, которые произошли в Шри-Ланке на пасхальной неделе. Я сразу же направил послание господину кардиналу Малькольму Ранжиту с нашими соболезнованиями и с выражением нашей молитвенной поддержки. Совершенно очевидно, что эти террористические акты были направлены против христиан, против Католической Церкви, и я думаю, что эти террористические акты являются вызовом для всей христианской семьи. Это свидетельствует о том, что мы должны быть солидарны друг с другом, поддерживать друг друга, в том числе в молитве.



Последние годы в отношениях между нашими Церквами наблюдается, несомненно, положительная динамика развития. Хотел бы особенно подчеркнуть важность встречи в Гаване, когда я имел возможность встретиться с Его Святейшеством Папой Франциском. Мы обсудили много важных вопросов, но самое главное — мы могли почувствовать друг друга как два человека, ответственные за огромные христианские общины, за две очень большие христианские общины мира. Видимо, осознание этой ответственности предопределило очень важное направление в развитии нашего диалога. И последствия этой встречи были очень положительные. В 2017 году мощи святителя и чудотворца Николая были принесены в Москву и Санкт-Петербург. Это было огромным духовным событием, которое стало возможным именно благодаря встрече, состоявшейся в Гаване. Два с половиной миллиона человек приложились к этим мощам, люди стояли сутками в огромных очередях вне зависимости от погоды, им помогали тысячи наших добровольцев.

Думаю, что наше общение на Кубе дало новый стимул к развитию православно-католических отношений в самых различных сферах. Была создана православно-католическая рабочая группа в рамках форума-диалога по линии гражданских обществ. В рамках культурного сотрудничества у нас развивается проект летнего института для студентов Папских Университетов в Риме. В частности, на базе нашей Аспирантуры имени Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия проходят разного рода научные встречи и мероприятия. Кроме того, в течение летных месяцев мы предоставляем возможность сотрудникам Римской Курии и учебных заведений Рима приехать в Москву, познакомиться с нашей научной деятельностью и жизнью нашей Церкви.



Я хотел бы также поблагодарить итальянскую Епископскую конференцию за доброе отношение к присутствию Русской Православной Церкви в Италии. Сегодня, как вы знаете, много русских и русскоговорящих людей живет в Западной Европе. Наша пастырская работа, в том числе в Италии, направлена в первую очередь на этих людей, и я хотел бы поблагодарить итальянских епископов за предоставление храмов для нашей богослужебной деятельности. Хотел бы еще раз сердечно вас поприветствовать, поблагодарить за этот визит, и попрошу передать Его Святейшеству мою братскую любовь и радость по поводу того, что имел возможность с вами встретиться».

С ответным приветствием выступил кардинал Анджело Де Донатис. Поблагодарив Патриарха за возможность посетить Лавру, католический иерарх сказал: «Место упокоения преподобного Сергия — это место, где открываются наши сердца, чтобы видеть свет Воскресения». Также кардинал Анджело Де Донатис передал Патриарху Кириллу приветствие Папы Римского Франциска.

В дар кардиналу Анджело Де Донатису Патриарх Кирилл вручил пасхальное яйцо и Владимирскую икону Божией Матери с изображениями небесных покровителей Москвы, созданную к 10-й годовщине Поместного Собора 2009 года и патриаршей интронизации. Памятные подарки были вручены и другим членам католической делегации.

Источник: Благовест-инфо