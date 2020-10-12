Патриарх Кирилл назвал пандемию последним звонком для человечества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что пандемия коронавируса может быть последним предупреждением Бога человечеству, которое сбилось с пути.

«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, это то, что такие события не могут происходить вне Божественного промысла», — цитирует Интерфакс слова Патриарха, сказанные им в прошлый четверг после литургии в храме Александра Невского в Переделкине.

«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от Самого Господа, — добавил Предстоятель РПЦ, — с тем чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души».

По словам Патриарха, Господь преподал одномоментно всему человеческому роду «удивительный урок», призвав всех нас изменить свою жизнь через уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными, через переосмысление многих вещей.



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