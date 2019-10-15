Патриарх Кирилл на встрече с швейцарскими политиками: традиционные нравственные ценности и демократия способны сосуществовать

Демократический характер государства не должен приводить к отказу от традиционных христианских ценностей и массовой секуляризации общества, заявил 14 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в Даниловом монастыре Москвы с председателем Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жаном-Рене Фурнье. Сообщает информагентство Благовест-инфо со ссылкой на Интерфакс-Религия.

«Мы глубоко убеждены в том, что демократическое устройство государства не обязательно должно сопровождаться тотальной секуляризацией и вытеснением христианских и вообще религиозных ценностей из жизни общества. Мы с тревогой наблюдаем за теми процессами, которые происходят сегодня в западном обществе, и не до конца понимаем, почему традиционные нравственные ценности несовместимы с секулярным устройством общества и демократическим устройством государства», — отметил Патриарх. Он напомнил, что Русская Православная Церковь находится в диалоге со всеми парламентскими партиями. «Церковь не поддерживает ни одну из партий, но с каждой из партий, присутствующих в парламенте, у нас есть диалог, и мы ценим возможность обмениваться мнениями и вносить свой вклад в развитие демократического устройства нашей страны и сохранение тех нравственных ценностей, без которых жизнь человека подвергается большой опасности», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

Патриарх отметил, что, несмотря на различия, Россию и Европу беспокоят одинаковые проблемы, и призвал скоординировать усилия в их решении. «Я знаю, что скоро в Швейцарии будут парламентские выборы и что швейцарцев беспокоят такие темы, как социальное неравенство, проблемы климата и экологии, миграция. Но эти же проблемы беспокоят и нас, это свидетельствует о том, что эти проблемы имеют глобальное измерение и не привязаны к какой-то стране или культуре. Я глубоко убежден, что мы все вместе должны решать эти проблемы, в этом отношении большая роль у международных организаций, штаб-квартиры которых находятся в вашей стране, а также двусторонних отношений между странами и более широкого диалога, в котором принимает участие наша Церковь», — добавил он.

В свою очередь Фурнье выразил готовность предоставить площадку для диалога о преодолении раскола, который сложился в Православии после признания Константинопольским Патриархатом «Православной Церкви Украины». «В нашей реальности мы страдаем больше от равнодушия и безразличия, чем от расколов. У вас вызывает озабоченность вопрос единства Православной Церкви на фоне происходящего на Украине, а у нас озабоченность в связи с тем, что многие люди, к сожалению, равнодушны к вопросам веры и религиозных ценностей. Мы признаны как страна, которая оказывает добрые услуги и которая умеет это делать, мы с удовольствием предоставим свои услуги, чтобы можно было искать решение, устраивающее всех», — сказал Фурнье. Он также выразил надежду, что Русская Православная Церковь окажет помощь Церквам Европы в вопросе сохранения и отстаивания общих морально-нравственных христианских ценностей.