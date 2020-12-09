Патриарх-Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра подать в отставку

Ереван. 9 декабря. Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне поражения в карабахской войне и последовавшего в Армении внутриполитического кризиса, сообщает Интерфакс.

«Мы встретились с Николом Пашиняном. В связи с усугубляющейся внутриполитической напряженностью и низким уровнем доверия к личности премьер-министра мы призвали его сложить с себя полномочия премьер-министра, чтобы предотвратить потрясения в общественной жизни и возможные столкновения и трагические последствия», — говорится в послании Католикоса, распространенном его пресс-службой.

В своем послании глава Армянской Апостольской Церкви заявил, что народ после войны в Карабахе переживает боль и горечь потерь. Многочисленные жертвы и потеря значительной части Карабаха нарушили национальное единство и солидарность.

Гарегин II призвал парламент в сотрудничестве с политическими силами и в соответствии с Конституцией избрать нового премьер-министра и сформировать правительство переходного периода.

С призывом отставки Пашиняна выступил также Католикос Великого дома Киликийского Арам I.

«В нынешней кризисной ситуации призываем, чтобы Никол Пашинян ушел в отставку. Парламент Армении должен иметь возможность конституционным путем избрать нового премьер-министра. Надеемся, что правительство переходного периода во главе с новым премьер-министром организует внеочередные парламентские выборы», — говорится в послании Арама Первого, распространенном пресс-службой Киликийского католикосата.

Католикосат Великого дома Киликийского — административно независимый католикосат Армянской Апостольской Церкви, признающий первенство Католикоса всех армян Гарегина II, с резиденцией в Ливане.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

С требованием отставки Пашиняна ранее выступили также три экс-президента Армении — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Тем временем оппозиция Армении заявила во вторник о начале акций протеста и гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра республики. Ранее на пост премьер-министра переходного правительства Армении оппозиция выдвинула кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна.



Фото: Grigor Yepremyan / Facebook