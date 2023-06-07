Патриарх Александрийский Феодор присутствовал на мессе, которую возглавил кардинал Курт Кох (ФОТО)

Патриарх Александрийский Феодор присутствовал на мессе, которую возглавил кардинал Курт Кох (ФОТО)

Июнь 07, 2023

Патриарх Александрийский Феодор II присутствовал на Мессе, которую совершил 3 июня в католическом соборе св. Екатерины в Александрии . Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Orthodox Times.

Кардинал Кох — префект Дикастерии по содействию христианскому единству и сопредседатель Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквями, сессия которой проходит в Александрии 1-7 июня.

В своем слово во время Мессы кардинал Кох поблагодарил Патриарха Феодора за «Авраамово гостеприимство», с которым Александрийский Патриархат принял членов Смешанной комиссии. Прелат также подчеркнул важность диалога между Церквями и тот факт, что этот диалог проходит в городе Александра Македонского, апостола Марка, великих отцов и учителей Церкви, а также основателей христианского монашества.

На Мессе также присутствовали архиепископ Ньюарка (США) кардинал Джозеф Тобин, президент Дикастерии по делам восточных Церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Египте архиепископ Николя Тевенен и другие прелаты. Со стороны Православной Церкви присутствовали: сопредседатель Смешанной богословской комиссии митрополит Писидийский Иов (Геча, Константинопольский патриархат), иерархи Александрийского патриархата, епископы, клирики и миряне участвующие в работе Смешанной комиссии.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна