Патриарх Александрийский Феодор присутствовал на мессе, которую возглавил кардинал Курт Кох (ФОТО)

Патриарх Александрийский Феодор II присутствовал на Мессе, которую совершил 3 июня в католическом соборе св. Екатерины в Александрии кардинал Курт Кох. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Orthodox Times.

Кардинал Кох — префект Дикастерии по содействию христианскому единству и сопредседатель Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквями, сессия которой проходит в Александрии 1-7 июня.

В своем слово во время Мессы кардинал Кох поблагодарил Патриарха Феодора за «Авраамово гостеприимство», с которым Александрийский Патриархат принял членов Смешанной комиссии. Прелат также подчеркнул важность диалога между Церквями и тот факт, что этот диалог проходит в городе Александра Македонского, апостола Марка, великих отцов и учителей Церкви, а также основателей христианского монашества.

На Мессе также присутствовали архиепископ Ньюарка (США) кардинал Джозеф Тобин, президент Дикастерии по делам восточных Церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Египте архиепископ Николя Тевенен и другие прелаты. Со стороны Православной Церкви присутствовали: сопредседатель Смешанной богословской комиссии митрополит Писидийский Иов (Геча, Константинопольский патриархат), иерархи Александрийского патриархата, епископы, клирики и миряне участвующие в работе Смешанной комиссии.