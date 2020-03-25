Пасхальные богослужения: указания Конгрегации Восточных Церквей

25 марта Конгрегация Восточных Церквей опубликовала ряд указаний, касающихся празднования Пасхи в подвластных ей Церквах sui iuris. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В тексте документа отмечается, что невозможно разработать единые предписания для разных обрядов, потому главам Восточных Католических Церквей надлежит разработать предписания, созвучные распоряжениям гражданских властей для сдерживания КОВИД-19.

В частности, Конгрегация предписывает неукоснительно отмечать все праздники, предусмотренные литургическим календарем, и совершать богослужения так, чтобы верующие могли присоединиться к ним через потоковое онлайн-вещание. Необходимо приспособить богослужения к ограниченному числу церковных служителей. Это относится к тем литургическим традициям, где предусмотрено участие хора и служителей, что в настоящий момент невозможно или нецелесообразно. Кроме того, необходимо опустить те части богослужений, которые принято проводить за пределами храма. Священникам, не имеющим возможности служить в одиночку, следует ограничиться Литургией Часов, в особенности ее частями, не требующими ответа со стороны хора или ассамблеи.

В документе упоминается об освящении мира, которое совершается в некоторых Церквах утром Великого Четверга. Поскольку на Востоке это богослужение не связано с Великим Четвергом, его можно перенести на другой день.

В Страстную Пятницу необходимо особое внимание уделить индивидуальной или семейной молитве у Креста и у «гроба» Господня, с использованием соответствующих литургических текстов.

В Пасхальную Ночь семьи приглашаются собраться – там, где это возможно, при звоне колоколов, – для чтения Евангелия Светлого Христова Воскресения при зажженной свече, сопровождая его тропарями или традиционными песнопениями, которые верующие часто знают наизусть.

Крещения, которые совершаются обычно на Пасху, следует перенести на другой день.