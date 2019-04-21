Пасхальное послание Urbi et Orbi Святейшего Отца Франциска

Пасха — 2019

Дорогие братья и сестры, светлой вам Пасхи!

Сегодня Церковь возобновляет возвещение первых апостолов: «Иисус воскрес!» Из уст в уста, от сердца к сердцу отзывается эхом приглашение к хвале: «Аллилуйя!.. Аллилуйя!» Этим утром, утром Пасхи, вечной юности Церкви и всего человечества, я хотел бы обратиться к каждому из вас первыми словами недавнего Апостольского послания, посвященного в особенности молодежи:

«Христос жив. Он – наша надежда и самая прекрасная юность этого мира. Всё, к чему Он прикасается, становится молодым, новым, исполняется жизни. Поэтому первые слова, которые я хочу обратить к каждому молодому человеку и к каждому христианину: ʺОн жив и хочет, чтобы ты жил! Он пребывает в тебе, Он с тобой, и Он никогда не уйдет. И как бы ты ни отдалялся, рядом с тобой пребывает Воскресший, Который зовет тебя и ждет, чтобы начать сначала. Когда ты чувствуешь себя старым от грусти, от обид, от страхов, сомнений или неудач, Он будет рядом, чтобы вернуть тебе силу и надежду» (Christus vivit, 1-2).

Дорогие братья и сестры, это послание одновременно обращено к каждому человеку и ко всему миру. Христово Воскресение – это начало новой жизни для каждого человека, потому что подлинное обновление всегда начинается с сердца, с совести. Но Пасха – это и начало нового мира, освобожденного от порабощения греху и смерти: мира, наконец-то открытого Царству Божьему, Царству любви, мира и братства.

Христос живет и пребывает с нами. Он показывает свет Своего лика, лика Воскресшего, и не оставляет тех, кто подвергается испытаниям, переживает боль и траур. Пусть Он, Живущий, будет надеждой для возлюбленного с сирийского народа, жертвы непрекращающегося конфликта, перед которым мы рискуем стать еще более безропотными и даже безразличными. Напротив, настал момент обновить старания ради политического решения, которое будет отвечать справедливым чаяниям свободы, мира и справедливости, которое ответит на гуманитарный кризис и будет содействовать безопасному возвращению эвакуированных, равно как и тех, кто бежал в соседние страны, особенно в Ливан и Иорданию.

Пасха побуждает нас обратить взоры на Ближний Восток, терзаемый постоянными распрями и проблемами. Пусть христиане в этом регионе не перестают с терпеливым упорством свидетельствовать Воскресшего Господа и победу жизни над смертью. Особенно я хочу упомянуть народ Йемена, в первую очередь детей, измученных голодом и войной. Пусть пасхальный свет озарит всех правителей и все народы Ближнего Востока, начиная с израильтян и палестинцев, дабы они поспешили облегчить множество страданий и устремились к мирному и стабильному будущему.

Да прекратит оружие орошать кровью Ливию, где в эти последние недели снова стали умирать беспомощные люди, а множество семей вынуждены оставлять свои дома. Я настоятельно прошу все вовлеченные стороны сделать выбор в пользу диалога, а не произвола, во избежание того, чтобы вновь открылись раны целого десятилетия конфликтов и политической нестабильности.

Пусть Христос Живущий дарует Свой мир всему возлюбленному африканскому континенту, до сих пор усеянному общественными проблемами, конфликтами, а нередко и жестокими проявлениями экстремизма, оставляющими после себя нестабильность, разрушения и смерть, прежде всего в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, Нигерии и Камеруне. Я думаю также о Судане, переживающем момент политической неопределенности, где, надеюсь, все инстанции смогут обрести голос и каждый сможет приложить усилия, чтобы помочь стране найти свободу, развитие и благоденствие, к которому она так долго стремится.

Да поддержит Воскресший Господь усилия гражданских и религиозных властей Южного Судана, подкрепленные плодами духовных упражнений, прошедших несколько дней назад здесь, в Ватикане. Пусть откроется новая страница в истории этой страны, а все политические, социальные и религиозные компоненты активно трудятся ради общего блага и примирения нации.

На эту Пасху да обретет утешение народ восточных областей Украины, по-прежнему страдающий из-за продолжающегося конфликта. Пусть Господь вдохновит на гуманитарные начинания и на инициативы по установлению продолжительного мира.

Радость Воскресения да наполнит сердца тех, кто переживает последствия тяжелых политических и экономических ситуаций на американском континенте. В особенности я думаю о венесуэльском народе: о множестве людей, лишенных минимальных условий для достойной и безопасной жизни из-за непрекращающегося и углубляющегося кризиса. Да сподобит Господь тех, на кого возложена политическая ответственность, приложить усилия ради прекращения социальной несправедливости, злоупотреблений и насилия, и сделать конкретные шаги, чтобы исцелить разногласия и предложить народу необходимую помощь.

Пусть Воскресший Господь просветит усилия, прилагаемые в Никарагуа для скорейшего поиска мирного и согласованного решения на благо всех никарагуанцев.

Перед лицом многочисленных страданий нашего времени да не найдет нас Господь жизни холодными и равнодушными. Да соделает Он нас строителями мостов, а не стен. Он, дарующий Свой мир, да остановит грохот оружия как в условиях войны, так и в наших городах, и вдохновит лидеров наций на то, чтобы они положили конец гонке вооружений и тревожному распространению оружия, особенно в наиболее развитых странах. Воскресший, Который распахнул двери гроба, пусть откроет наши сердца для нуждающихся, беззащитных, бедных, безработных, отверженных, для тех, кто стучит в нашу дверь в поисках хлеба, убежища и признания своего достоинства.

Дорогие братья и сестры, Христос жив! Он – надежда и юность для каждого из нас и для всего мира. Им да обновимся! Светлой вам Пасхи!

Источник: Vatican News