Пасхальное послание Папы Франциска Граду и Миру

Дорогие братья и сестры, светлой вам Пасхи!

Сегодня во всем мире вновь раздается возвещение Церкви: «Иисус Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!».

Подобно новому пламени, эта Благая Весть зажглась в ночи: в ночи мира, уже стоявшего перед эпохальными вызовами и угнетенного пандемией, которая подвергает тяжкому испытанию нашу большую человеческую семью. В эту ночь снова зазвучал голос Церкви: «Воскрес Христос, моя надежда!» (Пасхальная секвенция).

Это другое «заражение», которое передается от сердца к сердцу, – потому что каждое человеческое сердце ожидает эту Благую Весть. Это заражение надеждой: «Воскрес Христос, моя надежда!». Речь идет не о магической формуле, от которой исчезают все проблемы. Нет, Христово воскресение – это другое. Это победа любви над корнем зла, победа, которая не «перепрыгивает» через страдание и смерть, но проходит через них, прокладывая дорогу в бездне и преображая зло в добро: это исключительный знак Божьей силы.

Именно Воскресший, – и никто другой, – и есть Распятый. В Своем славном теле Он носит неизгладимый отпечаток язв: эти раны стали окошками надежды. На Него мы устремляем наш взор, чтобы Он уврачевал раны страждущего человечества.

Сегодня моя мысль обращена прежде всего к тем, кого непосредственно затронул коронавирус: к больным, к умершим и их родным, оплакивающим кончину близких, с которыми порой даже не удалось попрощаться в последний раз. Господь жизни да примет усопших к Себе в Своё Царство, да подаст утешение и надежду тем, кто еще терпит испытания, особенно пожилым и одиноким людям. Да не лишит Он Своего утешения и необходимой помощи тех, кто находится в ситуации особенной уязвимости, например, кто работает в лечебных учреждениях, кто живет в казармах или в тюрьмах. Для многих это будет Пасха одиночества, которая проходит посреди траура и множества неудобств, созданных пандемией, физическими страданиями и экономическими проблемами.

Эта болезнь лишила нас не только дорогих нам людей, но и возможности лично черпать от утешения, изливаемого Таинствами, в особенности Евхаристии и Примирения. Во многих странах к ним невозможно приступить, – но Господь не оставил нас в одиночестве! Оставаясь едиными в молитве, мы уверены, что Он «положил на нас руку Свою» (ср. Пс 138,5), повторяя с силой: не бойтесь, «Я воскрес и Я всегда с тобой».

Иисус, наша Пасха, да подаст силу и надежду врачам, медсестрам и медбратьям, повсюду дающим свидетельство заботы и любви к ближнему до предела сил, а нередко до принесения в жертву собственного здоровья. К ним, как и к тем, кто усердно трудится, чтобы обеспечить главные услуги, необходимые для жизни общества, к правоохранительным органам, к военным, которые во многих странах способствовали облегчению страданий и трудностей населения, обращена наша мысль, полная любви и благодарности.

В эти недели жизнь миллионов людей внезапно изменилась. Для многих пребывание дома стало поводом для размышлений, для того, чтобы остановить бешеный ритм жизни, чтобы побыть со своими близкими и насладиться их компанией. Однако для многих это также время беспокойства о будущем, которое представляется неопределенным, о риске потерять работу, о других последствиях, которые несет с собой нынешний кризис. Я призываю тех, на ком лежит политическая ответственность, к активным действиям в пользу общего блага граждан, к предоставлению средств и необходимых инструментов, чтобы все могли вести достойную жизнь, призываю содействовать, когда позволят обстоятельства, возвращению к обычной повседневной деятельности.

Сейчас не время для равнодушия, поскольку весь мир страдает и должен собраться воедино, чтобы противостоять пандемии. Пусть Воскресший Иисус дарует надежду всем бедным, живущим на окраинах, беженцам, бездомным. Да не останутся в одиночестве эти наиболее слабые братья и сестры, населяющие города и пригороды во всех частях мира. Давайте не отказывать им в благах первой необходимости, которые еще труднее достать сейчас, когда закрыты многие предприятия, равно как и лекарства и прежде всего – возможность надлежащего медицинского обслуживания. Да будут ослаблены, учитывая обстоятельства, и международные санкции, затрудняющие странам, на которых они наложены, оказывать должную поддержку своим гражданам; да будут созданы условия для всех государств, особенно наибеднейших, чтобы они могли ответить на основные нужды настоящего момента, посредством уменьшения или даже списания задолженностей, лежащих тяжким бременем на их бюджете.

Сейчас не время для эгоизма, потому что стоящая перед нами задача сближает всех нас, не делая различий между людьми. Среди многих территорий мира, пораженных коронавирусом, моя мысль обращена особым образом к Европе. После Второй мировой войны этот возлюбленный континент сумел воскреснуть благодаря конкретному духу солидарности, позволившему ему преодолеть прежнее соперничество. В первую очередь в сегодняшних обстоятельствах как никогда необходимо, чтобы это соперничество не окрепло вновь, но чтобы все признали себя частью единой семьи и поддерживали друг друга. Сегодня перед Европейским Союзом стоит эпохальный вызов, от которого зависит не только его будущее, но и будущее всего мира. Да не будет упущена возможность еще раз проявить солидарность, прибегая в том числе к инновационным решениям. Единственная альтернатива – это эгоизм партикулярных интересов и искушение вернуться к прошлому, рискуя подвергнуть суровому испытанию мирное сожительство и развитие следующих поколений.

Сейчас не время для разделений. Да просветит Христос, мир наш, тех, кто несет ответственность за конфликты, дабы они имели мужество ответить на призыв к всеобщему и немедленному прекращению огня во всех уголках мира. Это не время для того, чтобы продолжать производить и продавать оружие, затрачивая огромные капиталы, которые могут быть использованы для лечения людей и спасения жизней. Пусть это будет время, в которое будут наконец прекращены продолжительная война, орошающая кровью Сирию, конфликт в Йемене и напряженная ситуация в Ираке, а также в Ливане. Пусть это будет время возобновления диалога между израильтянами и палестинцами для того, чтобы найти стабильное и долгосрочное решение, которое бы позволило обоим жить в мире. Да прекратятся страдания народа, живущего в восточных областях Украины. Да будет положен конец террористическим атакам, совершаемым против множества невинных людей в разных странах Африки.

Сейчас не время для забвения. Кризис, которые мы переживаем, да не заставит нас забыть о многих других чрезвычайных ситуациях, ведущих к страданиям многих людей. Господь жизни да явит Свою близость народам Азии и Африки, переживающим ряд серьезных гуманитарных кризисов, как, например, в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Да согреет Он сердца многим беженцам и эвакуированным по причине войн, засухи и неурожая. Да подаст защиту многочисленным мигрантам и беженцам, среди которых немало детей, живущих в нестерпимых условиях, особенно в Ливии и на границе между Грецией и Турцией. Не могу не вспомнить об острове Лесбос. Да позволит Он Венесуэле прийти к конкретным и скорейшим решениям, направленным на доступ к международной помощи для народа, страдающего от тяжелой политической, общественно-экономической и медико-санитарной ситуации.

Дорогие братья и сестры, равнодушие, эгоизм, разделения, забвение, – это поистине слова, которых мы не хотим слышать в этот период. Давайте упраздним их для всех времён! Похоже, они преобладают, когда в нас побеждают страх и смерть, то есть когда мы не позволяем Господу Иисусу одержать победу в нашем сердце и в нашей жизни. Он же, поправ смерть и открыв нам путь к вечному спасению, да рассеет тьму нашего бедного человечества и приведет нас в Свой Славный День, не знающий заката.

Вместе с этими размышлениями я хотел бы пожелать всем вам светлой Пасхи.