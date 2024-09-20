Парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола

Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон, касающийся запрета ЛБГТ-пропаганды и смены пола. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа, сообщает ТАСС.

За закон проголосовали 84 депутата. Против не высказался никто. Парламентарии в третьем чтении также приняли и другие инициативы, входящие в пакет.

Главной целью законопроекта является уточнение вопросов, связанных с браком, усыновлением несовершеннолетних и опекой, использованием медицинских манипуляций для смены пола. Кроме того, 17 мая официально объявляется Днем святости семьи и уважения родителей.

Согласно поправкам, вводится запрет на регистрацию каких-либо браков, кроме союза мужчины и женщины, на усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и на хирургические операции по смене пола, за нарушение чего предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 4 лет. За пропаганду ЛГБТ в учебных заведениях физлиц будут штрафовать на 1,5 тыс. лари (более $555), юрлиц — на 4 тыс. лари (более $1,4 тыс.). Вещателям будет запрещено показывать в эфире интимные однополые сцены или рекламу подобного содержания. За распространение рекламы с темой ЛГБТ физлица будут штрафоваться на 800 лари (около $297), юрлица — на 2,5 тыс. лари (около $929).

Распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола или гомосексуальных отношениях предусматривает штраф в размере 1 тыс. лари (около $371) для физических и 3 тыс. лари (более $1,1 тыс.) для юридических лиц. Также будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ. Согласно поправкам в уголовный кодекс, нарушения, предусматривающие денежный штраф, также грозят лишением свободы сроком до двух лет.

Ранее, после принятия законопроекта во втором чтении, представительство ЕС в Грузии выступило с критикой инициативы. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на это заявил, что цель закона — ограничение пропаганды ЛГБТ, а не прав человека. По его словам, Европа — это традиционные христианские ценности, и если кто-то хочет ее представить по-другому, то для Грузии это категорически неприемлемо.