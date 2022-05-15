Папу Римского попросили объявить Тита Брандсму небесным покровителем журналистики

Более 60 журналистов подписали обращение к Папе Франциску с просьбой провозгласить Тита Брандсму небесным покровителем журналистики, передает «Благовест-инфо».

Блаженный Тит (Титус) Брандсма (1881-1942) был голландским священником-кармелитом, журналистом, преподавал в католическом университете Неймегена. В 1935 году стал духовником Ассоциации католических журналистов.

После оккупации Нидерландов гитлеровской Германией выступал с критикой нацизма, в ходе встреч с сотрудниками католической прессы призвал их не поддаваться требованиям публиковать нацистскую пропаганду. Вскоре после этого священник был арестован, а 26 июля 1942 года – убит смертельной инъекцией в концлагере Дахау.

Папа Иоанн Павел II прославил Тита Брандсму в лике блаженных Католической Церкви в 1985 году. В конце прошлого года Папа Франциск официально признал второе чудо, совершенное по молитвам к блаженному Титу, что открыло путь к его канонизации, которая должна состояться 15 мая этого года.

10 мая четверо католических журналистов из Нидерландов и Бельгии направили Папе Франциску открытое письмо, в котором написали, что «в нынешние время дезинформации и поляризации» журналистский мир нуждается в таком небесном покровителе, как Тит Брандсма. Позже открытое письмо подписали десятки человек.

«Мы, католические журналисты, видим в Титусе Брандсме товарища по профессии, человека, разделяющего миссию, которая в наше время должна двигать журналистикой: поиск правды и достоверности, мира и диалога между людьми», – говорится в письме, которое цитирует CNA. Блаженный Титус чтим всей католической общиной Нидерландов, но именно его заслуги как журналиста особенно важны: он был главным редактором газеты, занимался модернизацией голландской католической прессы, добивался улучшения профессионального образования и условий работы журналистов, говорится в письме. «О. Брандсма словом и делом боролся с языком ненависти и разделения. С его точки зрения в католической прессе не было места тому, что мы сегодня называем “фейковыми новостями”».

Авторы письма признают тот факт, что покровителем журналистики уже объявлен св. Франциск Сальский (покровителем журналистов и писателей его сделал в 1923 году Папа Пий XI). Епископ Франциск, живший во Франции и Швейцарии в XVI-XVII вв., «несомненно был святым великой веры и больших достоинств, но он не был журналистом в современном смысле слова». Тит Брандсма журналистом был и отдал за это жизнь, что делает его кандидатуру особенно подходящей для небесного покровительства этой профессии, считают авторы письма.