Папу Франциска могут выписать из больницы в ближайшие дни

В ближайшие дни Папа Франциск может быть выписан из больницы им. Джемелли, в которой 7 июня ему была сделана лапаротомия и операция на брюшной стенке с протезированием. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Святейшего Престола, ссылаясь на заявление медперсонала римской клиники.

В бюллетене, опубликованном ровно через неделю после операции, говорится, что минувшей ночью Папа Франциск хорошо отдохнул и – как и весь вчерашний день – посвятил себя работе, чтению, а также молитве в часовне личной палаты на десятом этаже, где он также принял Таинство Пресвятой Евхаристии.

Команда врачей отмечает, что «клинический курс проходит нормально и без осложнений», поэтому Папа Франциск «планирует свою выписку в ближайшие дни».

Профессор Серджо Альфиери – хирург, оперировавший Папу, — уже высказывался по поводу выписки Святейшего Отца на пресс-конференции 10 июня. По его словам, врачи предложили Папе остаться в больнице как минимум на неделю после тщательной послеоперационной реабилитации. Епископу Рима рекомендовалось воздерживаться от дополнительных нагрузок, таких как публичная молитва «Ангел Господень» с балкона клиники. После операции Святейший Отец сразу же восстановил мобильность, но большую часть времени оставался в кресле.

Серджо Альфиери пояснил, что пока не говорится о конкретной дате выписки, но «Папа здоров», и поэтому хирург не исключает, что в середине недели он решит вернуться в Ватикан. По словам врача, последнее слово всегда за Папой Римским, которому ничего нельзя навязывать: можно советовать, но решения принимает он сам. «Мы хотели бы быть уверены, – добавил Альфиери, – что он вернется в Дом Святой Марфы в наилучшем состоянии, чтобы он мог остаться здесь, в больнице, ещё на неделю. Нужно иметь в виду, что процесс заживления швов у всех нас заканчивается через три месяца. Следует также учесть, что – в отличии от других сверстников – он, вернувшись домой, не станет отдыхать, сидя перед телевизором. Папа – глава государства, глава Церкви, христианства, человек, который в свои 86 лет имеет важные обязательства, и поэтому крайне важно, чтобы он вернулся физически окрепшим. Если его реабилитация будет тщательной, – заявил профессор, – восстановление пройдёт хорошо».



Источник: русская служба Vatican News