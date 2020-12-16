Папский посланник совершил визит в Армению

Дипломатический представитель Папы Римского Франциска побывал на минувшей неделе в Армении. В рамках визита 5-9 декабря 2020 г. архиепископ Жозе Беттанкур встретился с государственными и духовными лидерами страны, обсудив с ними последствия недавнего военного конфликта с Азербайджаном, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Архиепископ Беттанкур – апостольский нунций в Грузии и Армении, его резиденция находится в Тбилиси. Раньше прелат совершал регулярные поездки в Армению, однако с марта этого года из-за пандемии коронавируса он не мог покидать Грузию.

«Перемирие 10 ноября – только начало мирного процесса, который пока идет очень трудно, потому что еще очень многие вопросы остаются нерешенными», – заявил архиепископ Беттанкур в интервью ACI Stampa, итальянскому новостному партнеру CNA.

По словам дипломата, международное сообщество и особенно Минская группа ОБСЕ должны сыграть важную посредническую роль в достижении «компромиссов и снижении напряженности» вокруг Нагорного Карабаха.

В Армении папский посланник встретился с Патриархом-Католикосом всех армян Гарегином II. «Во время встречи с Патриархом я сразу же почувствовал боль пастыря, глубокое страдание, отражающееся в чертах его лица, которое трудно полностью понять не-армянину», – рассказал архиепископ Беттанкур. Дипломат также встретился с президентом Армении Арменом Саргсяном, их беседа длилась чуть менее часа.

Во время визита прелат также совершил мессу в Соборе святых мучеников Армяно-католической Церкви в Гюмри. После мессы нунций встретился с семьями беженцев из Карабаха, которым передал послание солидарности и надежды от Папы Франциска.

Армяно-католическая община в Гюмри и монахини – Сестры непорочного зачатия – приютили немало семей беженцев, сообщил архиепископ Беттанкур. Кроме того, дипломат побывал в Спитаке, где сестры из Ордена миссионерок любви помогают беженцам, а также посетил католическую больницу в Ашоцке на севере Армении.

Во время визита архиепископа Беттанкура в Армению представитель Армянской Апостольской Церкви при Святейшем Престоле архиепископ Хаджаг Барсамян встретился с членами Папского совета по культуре. Темой обсуждения была защита христианских памятников Арцаха.