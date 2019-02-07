Папе Франциску предложили ввести веганскую диету в Великий пост

Группа известных музыкантов, актеров, деятелей науки и культуры, следующих принципам веганства, обратилась к Папе Римскому Франциску с призывом придерживаться веганской диеты во время Великого поста, пообещав в таком случае передать 1 миллион долларов на благотворительные проекты, которые укажет сам понтифик.

Свой призыв мировые знаменитости, в числе которых один из основателей легендарной рок-группы The Beatles Пол Маккартни, американский актер, продюсер и клипмейкер Хоакин Феникс, ирландская актриса Эванна Линч, известная своим участием в фильмах о Гарри Поттере, и американский диджей и певец Моби, объясняют необходимостью «противодействовать климатическим изменениям при помощи изменений в питании», сообщило итальянское информагентство ANSA.

Инициатором обращения стала 12-летняя защитница прав животных, основательница некоммерческой организации Genesis for Animals Дженезис Батлер. По ее мнению, современное промышленное животноводство не только приводит к мучениям животных, но и способствует глобальному потеплению, обезлесению и сокращению биоразнообразия на планете.

«Скармливать животным урожай, который можно было бы использовать для того, чтобы накормить голодающих людей, — это разбазаривание ресурсов. А в условиях, когда численность населения в мире постоянно растет, мы не можем себе позволить делать это», — написала Батлер. Если бы все католики во время Великого поста придерживались веганской диеты, это дало бы такой же эффект, как если бы такая страна, как Филиппины целый год не выбрасывала в атмосферу углекислый газ, подчеркнула девочка, ставшая первым лауреатом премии Young Hero For Animals («Молодые герои для животных»).

Некоторые мысли обращения соответствуют идеям энциклики «Laudato si» («Хвала Тебе»), которую в июне 2015 года опубликовал Папа Франциск, обеспокоенный острым экологическим кризисом и большой уязвимостью живой природы.

Обращение Батлер поддержали многие известные защитники окружающей среды, в том числе, знаменитые во всем мире веганы. Координатором данного проекта стала организация Million Dollar Vegan, глава которой Мэтью Гловер не скрывает, что речь идет о «намеренно дерзкой кампании».

«Мы благодарны Папе Франциску за то, что он поднял эти проблемы. Именно поэтому мы покорно просим его попробовать веганское питание во время Великого поста и стать примером того, как каждый из нас может воплощать в жизнь собственные принципы», — заявил Гловер.

Термин «веганство» был введен в обращение в 1944 году британским общественным деятелем Дональдом Уотсоном при учреждении «Веганского общества». Веганы отказываются от потребления всех видов мяса, молока, яиц, меда и других веществ животного происхождения. Они не используют одежду, обувь и другие предметы быта, сделанные из кожи, шерсти, шелка, а также отказываются от бытовой химии и косметики, протестированной на животных.



Источник: РИА Новости