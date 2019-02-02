Папа: защита жизни – краеугольный камень общего блага

В полдень 2 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском Зале Ватикана делегатов Движения защиты жизни (MPV) — федерации, объединяющей более шестисот итальянских центров защиты жизни и приютов – прежде всего для женщин с тяжёлой или неожиданной беременностью.

В своей речи к гостям Епископ Рима отметил: человеческая жизнь требует заботы о себе с самого начала до естественного конца, равно как большого внимания к достойным условиям жизни — здравоохранению, воспитанию, трудоустройству; на этом поприще важен вклад каждого гражданина.

Движение защиты жизни, отметил Папа, уже 43 года стремится быть «закваской» практического уважения к жизни на всей территории страны. Призвание итальянской федерации — быть ревностной хранительницей жизни, потому что «жизнь – это будущее», подчеркнул Святейший Отец:

«Там, где есть жизнь, есть надежда! Но если жизнь разрушают у самих её истоков, то остаётся вовсе не благодарное и изумлённое принятие дара, а холодный расчёт того, что у нас есть и чем мы можем распоряжаться. Тогда жизнь сводится к одному лишь потребительскому благу, которое можно использовать для себя и для других, а затем выбросить. Насколько же трагично это мировоззрение, — к сожалению, широко распространённое и укоренившееся, представленное также как право человека! Сколько же страданий оно причиняет самым слабым из наших братьев!»

Накануне Дня защиты жизни Папа выразил благодарность федерации за её постоянную приверженность католической вере и Церкви и в то же время за светский характер её деятельности: по своей сути жизнь обладает человеческой и гражданской ценностью независимо от религии или убеждений. «Те, кто был зачат, — отметил Епископ Рима, — это дети всего общества, и их массовое уничтожение — при поддержке государств — представляет собой серьёзную проблему, которая подрывает основы справедливости».

В конце речи Папа Франциск призвал «всех политиков, независимо от их вероисповедания, положить в основу общего блага защиту жизни тех, кто собирается появиться на свет», и помочь им войти в общество, которому они принесут новизну, будущее и надежду.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News