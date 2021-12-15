Папа выразил соболезнования американцам

Посредством телеграммы за подписью госсекретаря Ватикана Папа Франциск выразил соболезнования архиепископу Лос-Анджелеса.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил телеграмму соболезнований архиепископу Лос-Анджелеса Хосе Орасио Гомесу в связи с катастрофическим последствиями торнадо, обрушившегося на центральные и южные штаты США.

Святейший Отец, говорится в телеграмме, возносит молитвы о вечном упокоении погибших, об утешении для тех, кто их оплакивает, испрашивая сил для каждого, кого коснулась эта трагедия. Молясь о спасателях и о тех, кто участвует в восстановительных работах, Папа Франциск просит для них у Господа сил и щедрого постоянства в служении братьям и сестрам.



Источник: Vatican News