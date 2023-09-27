Папа выразил скорбь о жертвах пожара в Бенине

Папа Франциск выразил солидарность с пострадавшими от пожара в Бенине: об этом говорится в телеграмме за подписью кардинала-госсекретаря Пьетро Паролина. Передает русская служба Vatican News.

Телеграмма адресована монсеньору Аристиду Гонсальо, епископу столицы Бенина Порто-Ново. «Его Святейшество, — говорится в тексте, — с болью узнал о трагедии пожара в Семе Краке 23 сентября и о спровоцированной им гибели людей. Он присоединяется к скорбящим семьям, выражая свою солидарность и боль, молится об упокоении погибших, вверяя их Божьему милосердию, и об исцелении раненых».

Папа Франциск выражает поддержку тем, кто в эти дни оказывают помощь жертвам пожара: «Испрашивая у Марии Девы сил и утешения для всех, кто пострадал в этой трагедии, Святейший Отец призывает Божье благословение на каждого человека и на всю нацию в знак утешения».

Пожар, о котором идет речь, вспыхнул из-за взрыва на нелегальном складе топлива. От него погибли по меньшей мере 35 человек, среди них двое детей.