Папа выразил поддержку народам Сирии и Турции

Папа Франциск выразил соболезнования в связи с трагедией в Сирии и Турции, где мощное землетрясение привело к гибели более полутора тысяч человек и к значительному ущербу для культурного наследия. Передает русская служба Vatican News.

В телеграмме за подписью госсекретаря Его Святейшества кардинала Пьетро Паролина, адресованной апостольскому нунцию в Турции монсеньору Мареку Сольчинскому, говорится о «глубокой скорби» Папы из-за утраты многих человеческих жизней. Папа заверяет в духовной близости всех пострадавших и вверяет погибших любвеобильной милости Всевышнего, соболезнуя тем, кто оплакивает близких. Святейший Отец желает спасателям «Божественных даров крепости духа и выносливости в заботе о раненых и в спасательных работах».

Подобные чувства Папа Франциск выражает и в послании нунцию в Дамаске кардиналу Марио Дзенари. В телеграмме, также подписанной кардиналом Паролином, говорится, что Папа «возносит усердные молитвы о душах усопших и обо всех, кто их оплакивает, вверяя пострадавших от этой катастрофы промыслу Всемогущего Бога». Папа молится и о тех, кто помогает населению в этой чрезвычайной ситуации, призывая на весь сирийский народ, страдающий в течение столь долгого времени, Божье благословение силой и миром.

Итальянская епископская конференция решила направить в качестве первоначального взноса в помощь этим двум народам 500 тысяч евро из «церковного налога» — «Восемь тысячных», которые жители Италии добровольно жертвуют Католической Церкви.