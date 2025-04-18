Папа встретился с заключёнными в римской тюрьме Regina Coeli

Папа встретился с заключёнными в римской тюрьме Regina Coeli

Апрель 18, 2025

В 17 апреля около 15 часов посетил римскую тюрьму Regina Coeli, сообщает Vatican News со ссылкой на Зал печати Ватикана.

Святейшего Отца встретили директор пенитенциарного учреждения Клаудия Клементи и сотрудники, после чего он направился в главный зал – Ротонду. Здесь состоялась встреча примерно с 70 заключёнными разных национальностей, которые участвуют в пастырских начинаниях и катехизации, организованной тюремным капелланом.

После краткого приветствия и благодарственного слова директора Епископ Рима поделился своим намерением:

«Мне нравится каждый год делать для заключённых то, что совершил Иисус в , – омывать ноги. В этом году я не могу этого сделать, но я могу и хочу быть рядом с вами. Молюсь за вас и ваши семьи».

После совместной молитвы Папа Франциск приветствовал каждого заключённого по отдельности. На прощание он попросил собравшихся также вознести молитву «Отче наш» и преподал апостольское благословение.

Визит Святейшего Отца в римскую тюрьму продлился около 30 минут.

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