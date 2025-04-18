Папа встретился с заключёнными в римской тюрьме Regina Coeli

В Страстной четверг 17 апреля около 15 часов Папа Франциск посетил римскую тюрьму Regina Coeli, сообщает Vatican News со ссылкой на Зал печати Ватикана.

Святейшего Отца встретили директор пенитенциарного учреждения Клаудия Клементи и сотрудники, после чего он направился в главный зал – Ротонду. Здесь состоялась встреча примерно с 70 заключёнными разных национальностей, которые участвуют в пастырских начинаниях и катехизации, организованной тюремным капелланом.

После краткого приветствия и благодарственного слова директора Епископ Рима поделился своим намерением:

«Мне нравится каждый год делать для заключённых то, что совершил Иисус в Великий четверг, – омывать ноги. В этом году я не могу этого сделать, но я могу и хочу быть рядом с вами. Молюсь за вас и ваши семьи».

После совместной молитвы Папа Франциск приветствовал каждого заключённого по отдельности. На прощание он попросил собравшихся также вознести молитву «Отче наш» и преподал апостольское благословение.

Визит Святейшего Отца в римскую тюрьму продлился около 30 минут.