Папа встретился с сотрудниками Секретных архивов Ватикана

«Церковь не боится истории, напротив, она ее любит и хотела бы любить еще больше и лучше, так, как ее любит Бог! Поэтому с той же надеждой, что и мои предшественники, я открываю и доверяю исследователям это документальное наследие»: так Папа Франциск объявил об открытии архивов Святейшего Престола, касающихся понтификата Папы Пия XII. Доступ к материалам, охватывающим период со 2 марта 1939 года по 9 октября 1958 года, станет возможным со 2 марта 2020 года.

«Я принимаю это решение, проконсультировавшись со своими ближайшими сотрудниками, — пояснил Святейший Отец на аудиенции ватиканским архивариусам, – с доверием и умиротворением, с уверенностью, что серьезное и объективное историческое исследование сможет в верном свете и с надлежащей критикой оценить моменты превознесения этого Папы и, безусловно, также моменты серьезных трудностей, выстраданных решений, человеческого и христианского благоразумия, которые кому-то могут показаться умолчанием, на самом же деле речь идет о попытках, крайне напряженных даже с человеческой точки зрения, в периоды самого густого мрака и жестокости держать зажженным маленькое пламя гуманитарных начинаний, скрытой, но активной дипломатии, надежды на возможную позитивную открытость сердец».

Папа подчеркнул, что личность Пия XII, управлявшего Ладьей Святого Петра в один из самых мрачных моментов прошлого столетия, изучалась во многих измерениях, посреди полемики, а иногда и «предубеждений и перегибов». Сегодня эти суждения переосмыслены, а пастырские, богословские, аскетические и дипломатические аспекты жизни этого Римского Папы сегодня оцениваются по справедливости.

Принимая сотрудников Секретных архивов Ватикана на частной аудиенции, Папа Франциск сказал: «Ваша работа, которая осуществляется в тишине, вдали от шума, взращивает память, и в определенном смысле мне кажется, что ее можно сравнить с выращиванием величественного дерева, ветви которого устремлены в небо, но корни крепко держатся в земле. Если сравнить это дерево с Церковью, мы увидим, что она устремлена к небесам, где находится наше отечество и наш последний горизонт; корни же уходят глубоко в землю самого Воплощения Слова, в историю, во время. Вы, архивариусы, своим терпеливым трудом обрабатываете эти корни и помогаете сохранять их живыми, так чтобы даже самые зеленые и самые молодые ветви дерева могли впитывать их добрые соки для своего будущего роста».

Напомним, что еще в 2004 году Папа Иоанн Павел II открыл доступ к архиву сведений по военнопленным периода 1939 -1947 гг., включающих 2349 документов с упоминанием 2,1 миллиона имен. В 2006 году Бенедикт XVI предоставил в распоряжение ученых архивы понтификата Пия XI (1922-1939), ввиду подготовки к открытию следующего блока материалов.

Доступ к документам Секретных архивов Ватикана бесплатный. Он открыт для ученых, осуществляющих научные исследования. К работе в архиве допускаются лица с университетским дипломом, к которому приравнивается лиценциат церковного вуза. Запрос на работу с архивами следует направлять префекту Секретных архивов Ватикана, указав цели исследования. Необходимо приложить сопроводительное письмо от научно-исследовательского института, специализирующегося на истории, или завкафедрой университета, а также справку о последней академической степени.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News