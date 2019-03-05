Папа Франциск принял решение открыть архивы понтификата Пия XII

«Церковь не боится истории, напротив, любит ее», — заявил Папа Франциск, принимая в понедельник 4 марта с.г. руководителей и сотрудников Ватиканского Секретного Архива, а также преподавателей Ватиканской Школы Палеографии, Дипломатики и Архивистики. В контексте 80-ой годовщины избрания Пия XII на Престол Святого Петра, которую отмечали 2 марта, Святейший Отец огласил свое решение: через год, со 2 марта 2020 г., открыть доступ к архивам, относящимся к периоду этого понтификата — со 2 марта 1939 по 9 октября 1958 года.

Всего будет предоставлен доступ к 151 тысяче документов, включая рукописи многочисленных выступлений Папы Пачелли и тексты, в которые он собственноручно вносил правки. Со всеми документами можно будет ознакомиться совершенно бесплатно и беспрепятственно, заручившись однако ходатайством от имеющего надлежащую аккредитацию университета или научно-исследовательского института либо имеющего научную степень специалиста в данной области исторических исследований. Следует отметить, что интерес историков к понтификату Пия XII весьма велик, поскольку это было время Второй мировой войны и последовавших за ней глобальных изменений во всём мире.



По материалам Vatican News