Папа встретился с педагогами-иезуитами (+ ФОТО)

24 мая Папа Франциск принял в Ватикане членов Международной иезуитской комиссии по апостольству воспитания (ICAJE). Передает русская служба Vatican News.

В тексте обращения, врученном собратьям, Епископ Рима выражает признательность за их служение в школах и отмечает: хотя св. Игнатий Лойола и его первые соратники не сразу осознали важность образовательных заведений, вскоре они поняли их огромный евангелизационный потенциал. Иезуитские школы обеспечивают высокий академический уровень образования, ревностно благовествуя новым поколениям и ставя Господа Иисуса в центр своей миссии; они воспитывают молодёжь в духе служения другим, внося вклад в общее благо. Святейший Отец подчёркивает роль нового Глобального образовательного пакта, стремящегося изменить менталитет и цели воспитания, ставя акцент не столько на индивидуальном успехе, сколько на «истинной полноте жизни и сотрудничестве с другими ради созидания братского общества и мира». Необходимо перейти от культуры «я» к культуре «мы», где качественное образование определяется по его гуманизирующим, а не экономическим результатам.

Папа напоминает, что для авторитета наставников крайне важен личный пример: они должны быть образцом для своих учеников. Важным аспектом воспитательного процесса является помощь жителям социальных окраин, ибо они могут многому научить, отмечает Епископ Рима: «Мы все выигрываем, когда принимаем самых бедных и беспомощных». Воспитание – терпеливый труд сеятеля, не всегда ведущий к зримым результатам, но христианские педагоги должны вдохновляться терпением Господа Христа.

Святейший Отец приветствует проведение международного семинара в Джокьякарте (Индонезия) под эгидой Общества Иисуса, который поможет поделиться с молодёжью сокровищем, обретённым в Христе. Новые поколения должны ощутить освобождающую и спасительную тайну Бога, но они преуспеют «лишь в том случае, если увидят у своих воспитателей – включая отцов семейств, первых воспитателей в семьях, – отношения с Богом, глубокое уважение к другим и к творению».

Иезуитские школы должны быть «воспитателями воспитателей, учителями учителей», подчёркивает Папа Франциск и призывает собратьев продвигать Глобальный образовательный пакт: он поможет построить будущее, полное надежды, и преодолеть современные вызовы насилия и поляризации.