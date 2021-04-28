Папа: возрождение начинается с Бога и общинного духа

26 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане группу монахинь-кларисс, чей монастырь в итальянском городе Паганика, недалеко от Аквилы, был разрушен землетрясением 2009 года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Приветствуя сестёр, Епископ Рима поблагодарил их за поддержку, которую они оказывают ему своими молитвами, и выразил признательность за пасхальную свечу, подаренную ими для часовни Дома Святой Марфы. По словам Папы, через этот «символ Христа, Света мира» клариссы духовно присутствуют на богослужениях в ватиканской часовне.

Святейший Отец упомянул о мощном землетрясении в апреле 2009 года, которое разрушило обитель сестер, ранило некоторых из них и унесло жизнь матери-настоятельницы Джеммы Антонуччи. Но всё же Господь позволил монашеской общине выйти из трагедии укреплённой, подобно пшеничному зерну, которое должно умереть, чтобы принести обильный плод, подчеркнул Папа:

«Вы испытали не только великую боль, но и любвеобильную заботу Небесного Отца и солидарность многих людей».

В ту роковую ночь, отметил Епископ Рима, монахини потеряли всё, кроме Бога и сестринского духа. Это позволило им смело начать всё заново: вначале сёстры обосновались во временном сооружении, а затем – через десять лет – вернулись в свой восстановленный монастырь. Теперь община кларисс в Паганике процветает: её пополнили двенадцать молодых монахинь. Перед лицом трагедии, отметил Святейший Отец, сёстры показали, что действительно можно заново отправиться в путь, уповая на Бога и укрепляясь общинной солидарностью.

Папа Франциск призвал монахинь постоянно поддерживать своим молитвенным и утешительным присутствием людей, которым пришлось испытать страшный опыт стихийного бедствия и которые всё еще нуждаются в заботе и ободрении: «Пусть пример блаженной Антонии (Флорентийской) поможет вам всегда быть бедными и радостными женщинами ради любви к бедному Христу», – пожелал Папа и призвал монахинь быть верными харизме святых Клары и Франциска Ассизских, а также щедро отвечать на евангельское призвание к богопосвящённой жизни, которое Господь вложил в их сердца.

В конце аудиенции Папа Франциск преподал монахиням апостольское благословение, призвал на них свет и силу Святого Духа и попросил молиться обо всей Церкви и о нём самом.