Папа возглавил заседание Совета кардиналов

4 декабря в Ватикане в присутствии Папы Франциска началось очередное заседание Совета кардиналов. Ранее, встречаясь с Папской богословской комиссией, Святейший Отец заявил, что в ходе декабрьского заседания будет «проведено размышление о женском измерении Церкви». Сообщает русская служба Vatican News.

«Церковь – женского рода», – сказал тогда Франциск, указав на «один из наших великих грехов –‘маскулинизацию’ Церкви». «Это не восстановить путём церковных служений, это совсем иное; это решается мистическим, реальным путём». Епископ Рима привёл мысль фон Бальтазара, согласно которому «богородичное» начало важнее, чем начало «Петрово», «ибо есть Церковь-невеста, Церковь-женщина». Святейший Отец попросил богословов задуматься над его словами и «демаскулинизировать» Церковь.

Ранее члены «Большой девятки» встречались 26 и 27 июня: вместе с Папой Франциском кардиналы обсудили несколько вопросов, включая конфликт в Украине, реализацию апостольской конституции Praedicate Evangelium в поместных Церквях и работу пленарной ассамблеи Комиссии по защите несовершеннолетних. В центре внимания иерархов также было обсуждение Синодальной ассамблеи на тему синодальности, которая проходила в Ватикане в октябре.

В состав Совета кардиналов, после того как Папа обновил этот орган 7 марта, входят кардиналы Пьетро Паролин, государственный секретарь; Фернандо Вергес Альсага, президент Папской комиссии по Государству Граду Ватикан и председатель Губернаторства Града Ватикан; Фридолин Амбонго Безунгу, архиепископ Киншасы; Освальд Грасиас, архиепископ Бомбея; Шон Патрик О’Мэлли, архиепископ Бостона; Хуан Хосе Омелья Омелья, архиепископ-митрополит Барселоны; Жеральд Лакруа, архиепископ Квебека; Жан-Клод Холлерих, архиепископ Люксембургский; Сержиу да Роша, архиепископ Сан-Сальвадор-де-Баия. Секретарь совета – монсеньор Марко Меллино, титулярный епископ Крезимы. Первое заседание в новом составе прошло 24 апреля.

«Большая девятка» Ватикана, согласно учредившему Совет хирографу Папы от 23 сентября 2013 года, призвана помогать Святейшему Отцу в управлении Вселенской Церковью и в изучении проекта реформы Римской курии, намеченном новой апостольской конституцией Praedicate Evangelium от 19 марта 2022 года. Первое заседание Совета кардиналов состоялось 1 октября 2013 года.