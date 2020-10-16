Папа: воспитание – это всегда «акт надежды»

15 октября Святейший Отец обратился с видеопосланием к участникам встречи в Папском Латеранском университете, посвящённой Глобальному образовательному пакту.

Папа Франциск отмечает, что, когда начиналась подготовка этого широкомасштабного проекта, никто не мог и представить, в какой ситуации ему будет суждено развиваться. Пандемия COVID-19 усугубила многие чрезвычайные ситуации и выявила новые проблемы; системы образования во всём мире пострадали как на школьном, так и на академическом уровнях.

Несмотря на повсеместные попытки использования компьютерных образовательных платформ, многие дети и подростки остались позади в естественном педагогического процессе. Теперь в мире говорится о «образовательной катастрофе»: 10 миллионов детей рискуют бросить школу из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Обращаясь к участникам встречи, организованной Конгрегацией католического образования, Папа отмечает, что необходимых мер по защите здоровья будет недостаточно, если они не будут сопровождаться новой культурной моделью, которая должна прежде всего ценить достоинство человека, заботясь об общем доме. Пандемия COVID-19 выявила кризис, переживаемый нами в отношении к реальности и друг к другу, подчёркивает Святейший Отец.

Воспитание всегда является актом надежды, который приглашает к сотрудничеству и преобразованию бесплодной и парализующей логики безразличия в иную логику, основанную на солидарности и поэтому способную реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации современного мира. Образование является одним из наиболее эффективных способов гуманизации мира и истории, подчёркивает Папа Франциск. Образование – это прежде всего вопрос любви и ответственности, который передаётся из поколения в поколение. На этом пути нельзя оставаться равнодушными к такому злу, как насилие над детьми, и к таким явлениям, как девочки-невесты и несовершеннолетние солдаты, проданные и порабощённые дети. В этот исторический момент, подчёркивает Епископ Рима, необходимо принимать принципиальные решения: настало время подписать Глобальный образовательный пакт, чтобы строить иной мир ради новых поколений и вместе с ними. Этот призыв касается всех – не только воспитателей и учителей, но и людей культуры, науки и спорта, артистов и работников СМИ, дабы они, не перекладывая ответственности на правителей, продвигали такие ценности, как забота, мир, справедливость, добро, красота, принятие других и всеобщее братство. Нужен многогранный процесс, способный вовлечь всех людей в конструктивные действия, направленные на гармонизацию поисков общего блага.

Сейчас нам требуется «способность к гармонии», подчёркивает Папа Франциск и указывает на семь направлений в личных и совместных действиях.

Во-первых, нужно поставить в центр каждого формального и неформального образовательного процесса человека, его ценность и достоинство; выявить его специфику, красоту и уникальность и в то же время его отношения с другими и с окружающей реальностью, отвергая стили жизни, которые служат культуре расточительства. Второе: необходимо прислушиваться к голосу детей, подростков и молодых людей, которым мы передаём ценности и знания, чтобы вместе строить будущее, основанное на справедливости и мире, – жизнь, достойную каждого человека. В-третьих, нужно поощрять всестороннее участие девочек и девушек в образовательном процессе. В-четвёртых, необходимо рассматривать семью в качестве самого первого и незаменимого воспитателя. В-пятых, образование и воспитание должны осуществляться в духе доброжелательности, открытости по отношению к наиболее уязвимым и отверженным. Шестое: нужно исследовать другие, новые способы понимания экономики, политики и прогресса, чтобы они действительно могли служить человеку и всей человеческой семье в перспективе целостной экологии. В-седьмых, нужно хранить и возделывать наш общий дом, защищать его от безудержной эксплуатации ресурсов, вести более скромный образ жизни и стремиться к использованию возобновляемых источников энергии, заботясь об экологии в соответствии с принципами субсидиарности, солидарности и экономики замкнутого цикла.

В Глобальный образовательный проект, подчёркивает Папа, нужно инвестировать лучшие силы, запуская креативные и преобразующие процессы в сотрудничестве с гражданским обществом. Отправной точкой для этого неизменно является социальная доктрина, вдохновлённая Божественным Откровением и христианским гуманизмом, прочная основа и живой источник ответов на сегодняшнюю чрезвычайную ситуацию. Пришло время смело смотреть вперёд с убеждённостью, что в образовании живёт семя надежды на мир, справедливость, красоту, добро и социальную гармонию. Каждый из нас – в меру своих сил и компетенции – призван строить цивилизацию единства и гармонии, в которой «нет места для скверной пандемии культуры расточительства», подчеркивает в конце видеопослания Святейший Отец.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News