Папа внёс поправки в каноны для Восточных Церквей

Папа Франциск подписал апостольское послание motu proprio «Ab initio», посредством которого вносит поправки в Кодекс канонического права Восточных Католических Церквей (CCEO).

Суть изменений заключается в том, что при принятии решения об учреждении новых институтов богопосвященной жизни приоритетным становится суждение Святейшего Престола.

Тем самым Папа, который является единственным законодателем в Католической Церкви, приводит эти нормы в соответствие с поправками, внесенными 4 ноября в каноны для латинских Церквей.

Поправки относятся к 435 и 506 канонам Кодекса канонического права Восточных Церквей.



Источник: Vatican News