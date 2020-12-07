Папа внёс поправки в каноны для Восточных Церквей

Папа внёс поправки в каноны для Восточных Церквей

Декабрь 07, 2020

подписал апостольское послание «Ab initio», посредством которого вносит поправки в Кодекс канонического права  Восточных Католических Церквей ().

Суть изменений заключается в том, что при принятии решения об учреждении новых институтов богопосвященной жизни приоритетным становится суждение Святейшего Престола.

Тем самым Папа, который является единственным законодателем в Католической Церкви, приводит эти нормы в соответствие с поправками, внесенными 4 ноября в каноны для латинских Церквей.

Поправки относятся к 435 и 506 канонам Кодекса канонического права Восточных Церквей.


Источник: Vatican News

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