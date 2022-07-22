Папа внёс изменения в управление Opus Dei

22 июля обнародовано апостольское послание motu proprio («по собственному почину») Папы Франциска Ad charisma tuendum, касающееся персональной прелатуры Opus Dei, сообщает русская служба Vatican News.

Цель документа, поясняет Папа, — защита харизмы прелатуры, учрежденной Папой Иоанном Павлом II в 1982 году.

Святейший Отец напоминает, что его святой предшественник вверил Opus Dei особое пастырское задание – содействовать евангелизационной миссии Церкви в соответствии с духовным даром, который получил святой Хосемария Эскрива де Балагер: «Прелатура Opus Dei, возглавляемая своим прелатом, осуществляет задание распространять призвание к святости в мире посредством освящения труда, социальных и семейных обязательств с помощью инкардинированных в нее клириков и через органичное сотрудничество мирян, посвящающих себя делам апостольства».

Апостольской конституцией motu proprio Ad charisma tuendum Папа Франциск подтверждает подлинность харизмы прелатуры Opus Dei и, в рамках реформы Римской Курии, вверяет полномочия, связанные с персональными прелатурами (Opus Dei в настоящий момент является единственной персональной прелатурой), в ведение Департамента по делам духовенства, в силу особой роли, какую играют в ней священники, в соответствии с нормами канонического права.

Таким образом, Папа вносит изменения в апостольскую конституцию Ut sit, которой 28 ноября 1982 года Папа Войтыла учредил персональную прелатуру Opus Dei: первое касается полномочий Департамента по делам духовенства, второе предписывает ежегодный отчет о состоянии прелатуры и ее апостольской работе, который прелат Opus Dei будет предоставлять ватиканскому ведомству. Все изменения в уставе Opus Dei также должны быть одобрены компетентными органами Апостольского Престола.

Поскольку специфика Opus Dei требует «формы управления, основанной более на харизме, нежели на иерархической власти», прелат не может быть возведен в сан епископа, однако в силу своего статуса будет носить титул апостольского протонотария-супернумерария и титул монсеньора.

Motu proprio вступит в силу 4 августа.