Папа в ОАЭ. Министр Аль Джабер: визит во имя межрелигиозного диалога

Накануне визита Папы Франциска в Абу-Даби министр Объединённых Арабских Эмиратов Ахмед Аль Джабер выступил с заявлением, в котором подчеркнул традицию гостеприимства и культурного разнообразия своей страны, где 2019 год провозглашён Годом терпимости.

В воскресенье вечером 3 февраля Святейший Отец начнёт 27-й апостольский визит: это будет его первая поездка в эту страну. В Объединённых Арабских Эмиратах живёт и работает почти миллион католиков-иностранцев. Здесь проживают представители более 200 различных национальностей и этнических групп во имя «давней традиции приёма, сосуществования и интеграции». О этом заявляет в коммюнике Ахмед Аль Джабер, подчёркивая, что визит Святейшего Отца станет «убедительным свидетельством» терпимости. Арабский политик отмечает, что именно терпимость является «основополагающим принципом», заложенным основателем государства шейхом Зайдом бен Султаном Аль Нахаяном: он «осознал, что его страна и регион в целом извлекут пользу из наведения мостов и налаживания культурных связей с международным сообществом».

Поездки Епископа Рима отмечена межрелигиозным измерением. В понедельник 4 февраля Папа встретится с верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль Тайибом (это будет их пятая встреча), а также с председателем Мусульманского совета старейшин. По словам Ахмеда Аль Джабера, эта встреча «продемонстрирует общую приверженность принципам взаимного уважения и мирного сосуществования».

В ходе визита — во вторник 5 февраля — Папа совершит Святую Мессу в спортивном комплексе «Зайед Спорт Сити» в Абу-Даби, в которой примут участие 135 тысяч верующих.

Дипломатические отношения между Святейшим Престолом и Объединёнными Арабскими Эмиратами были установлены в 2007 году. В сентябре 2016 года наследный принц Абу-Даби шейх Мохамед ибн Зайд Аль Нахайян встретился на частной аудиенции с Папой Франциском в Ватикане. В прошлом году министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов официально пригласил Святейшего Отца посетить страну.



(На фото — Большая мечеть Шейха Зайда в Абу-Даби )



Источник: Vatican News